Pablo Sánchez: “Hay una crisis que se debe superar” [Entrevista]

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez sabía que las cosas se complicarían en el Ministerio Público si, en medio de toda la crisis judicial, Pedro Chávarry asumía el mando. Por eso, le pidió que postergara su asunción y se enfocara en aclarar sus audios. Sin embargo, Chávarry lo ignoró.

¿Identifica alguna falta de parte del fiscal de la Nación?

No soy la persona que debe analizar el contenido de los audios desde el punto de vista jurídico; un audio en sí no dice muchas cosas, pero la suma de todos ya nos deja mucho que pensar.

¿Cree que Chávarry mintió?

En el primer audio, no se apreció ningún elemento grave, en la Junta de Fiscales Supremos leímos la transcripción de ese diálogo y asumimos que no había algún indicio penal. Pero con los otros audios, existen contradicciones que ya son difíciles de superar.

Chávarry dijo que no se había reunido con el juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo, pero luego se retractó y dijo que sí. Insisto. ¿Mintió?

Es un tema que debemos abordar en la Junta de Fiscales Supremos. Pero hay una diferencia muy grande entre cometer un error y mentir. Guardaré mi opinión para la sesión de la Junta (mañana).

¿Usted cree que, con todos los cuestionamientos, Pedro Chávarry debe seguir al frente del Ministerio Público?

Eso lo discutiremos en la Junta de Supremos. No quiero caer en este tema como lo hace mi colega Tomás Gálvez. Estos casos son sensibles.

¿Apoyó la asunción de Chávarry como fiscal de la Nación? Porque él dice que hubo una campaña a favor de la reelección de usted.

Nunca pensé en una reelección. Pedro Chávarry sabía desde hace mucho que él sería el elegido, no sé de dónde saca que había una campaña para que yo me quedara.

Él dice que debido a esa campaña aceptó la propuesta de Hinostroza para reunirse con periodistas.

Eso es lo que le habrán hecho creer. Yo siempre le dije que no postularía (a la reelección), si él no me creyó, es su problema. Pero acá lo que preocupa es que se han conocido unos audios que aún no quedan claros, no se habla con certeza sobre su contenido. Eso es lo que genera malestar en la ciudadanía.

El Ejecutivo, el Poder Judicial y el TC han expresado sus dudas sobre el fiscal de la Nación. Hay varios congresistas que piden su salida. ¿Puede el MP ser un ente aislado?

Es obvio que la función del fiscal de la Nación es tener relaciones con otras instituciones, debe tener una comunicación plena. Este escenario no abona en favor de Chávarry.

¿Es cierto que, como dice Pedro Chávarry, solo la Junta puede solicitar su renuncia?

No, la Junta no tiene facultades para eso, no le compete.

Entonces, ¿los fiscales supremos no le solicitarán su renuncia?

Ya se verá en su momento qué se puede sugerir, depende de la discusión. Hay una crisis que se debe superar.

¿Cree que Chávarry no debió haber asumido el mando del Ministerio Público?

Con todo lo que se ha conocido tras el juramento, se debe una explicación clara.

Chávarry dice que lo atacan porque ha hecho cambios en el equipo especial del caso Lava Jato.

¿Qué cambios ha hecho? Los fiscales que están investigando son los mismos que yo designé. No me apresuro a dar opiniones al respecto.

Para usted, ¿hay indicios de una red de tráfico de influencias a partir de lo que revelan los audios?

No puedo calificar una conducta, primero se investiga. Hay que ser prudentes.