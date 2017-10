El inesperado archivamiento de la investigación por lavado de activos al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha despertado extrañeza hasta en el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien anunció hoy que evaluará el trabajo que se realizó en ese caso.

Sánchez reveló, de esta manera, que la fiscal Sara Vidal está en la mira de su despacho. “Yo he pedido un informe sobre el trabajo de la fiscal y voy a evaluar su actuación en ese caso”, declaró a la prensa.

Fuentes de Perú21 en la Fiscalía indicaron que el titular del Ministerio Público “está incómodo y fastidiado” por el desenlace que tuvo el caso. Y es que Vidal se amparó en la casación 92-2017-Arequipa para no continuar con sus investigaciones, la misma sentencia que Sánchez venía cuestionando porque exige consignar el delito fuente en las indagaciones que se llevan por lavado de activos.

Pero no solo eso molestó al funcionario. También lo hizo la decisión de la fiscal de prescindir de las pericias contables para continuar con las indagaciones, tal y como lo dio a conocer este diario.

Como se sabe, Vidal buscaba esclarecer la relación del incremento patrimonial de Ramírez con presuntas actividades vinculadas al narcotráfico, luego de la denuncia del ex piloto y aparente ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez.

Se conoció, además, que si a Pablo Sánchez no le convence el criterio de la fiscal para cerrar el expediente de 200 páginas, pedirá la intervención de control interno.