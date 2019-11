Pablo Sánchez es actualmente presidente de la Academia de la Magistratura (Amag), pero sigue activo como fiscal supremo investigando a Los Cuellos Blancos, que han intentado separarlo.

La Amag parece una institución ausente cuando no lo debe ser. ¿Por qué cree que pasa eso?

Quizá es porque no se le ha puesto la mirada sobre su trabajo. La Amag se encarga de capacitar a los jueces y fiscales del país, pero ahora tiene una función más importante porque trabajará de la mano con la Junta Nacional de Justicia. Nosotros estamos preparándonos para que, cuando eso suceda –en enero–, estemos prestos a dar las pautas necesarias para que eso se cumpla.

Entonces, la Amag se proyecta a tener un papel más determinante en la formación de jueces y fiscales.

Lo hace ahora. Lo que pasa es que estamos muy limitados en el presupuesto y nos han dado funciones que significarán crear áreas de investigación y preparación. Hay que preparar bien a la gente que postulará para ser juez y fiscal. No queremos pasar nuevamente por el riesgo de nombrar a gente que no está capacitada para ello.

¿Como los hermanitos y Los Cuellos Blancos?

No me hable de Cuellos Blancos.

¿Por qué?

Porque estoy en la Academia ahorita.

¿La Amag tiene alguna responsabilidad en la formación de jueces y fiscales que están siendo investigados?

No lo creo. Los jueces y fiscales investigados es un tema personal. Hay abogados que están bien capacitados, pero su conocimiento lo usan en sentido negativo. Y eso no es culpa de la Amag porque la Academia nunca va a formar personas que sean nocivas a la colectividad y menos al Derecho.

¿Cómo, entonces, un juez o fiscal se puede formar con esa carga tan negativa?

Los jueces y fiscales deben formarse con base en valores, conocimiento jurídico y buenas prácticas. Yo creo que quien tiene un buen no me gustaría hablar más de ellos porque los estoy investigando.

¿Cómo evalúa el desempeño de Zoraida Ávalos al frente del Ministerio Público?

Ella está haciendo un buen trabajo y yo la respaldo. Creo que lo está haciendo bien.

¿Cree que le falta más presencia?

Cada fiscal tiene su estilo de trabajo. Y con ella el apoyo es recíproco. Permítame insistirle con Los Cuellos Blancos... Lo que pasa es que mis colegas piensan que yo tengo una investigación personal contra ellos y no es así. Que quede claro, entonces.

¿El caso está encaminado?

El caso involucra a personas naturales y a autoridades de distinto nivel. Un nivel lo investigan las fiscales del Callao, otro el fiscal Fernández Alarcón y a otro lo investigo yo. Estamos avanzando fuerte en ese tema, ya dentro de poco habrá informes desde mi despacho.

¿Qué sensación tiene usted al compartir espacio en la Junta de Fiscales Supremos con sindicados Cuellos Blancos como Chávarry, Gálvez y Rodríguez?

Yo no los llamaría Cuellos Blancos porque los estoy investigando. Si eso lo hace la prensa, yo no me meto en eso. Pero sí es incómodo estar en una Junta donde los pares están siendo investigados por mí. Yo cumplo con mi trabajo, no tengo nada de orden personal contra ellos. Pero en algún momento esos fiscales quisieron apartarlo de la Junta. Es evidente que tienen poder. Ellos son fiscales supremos y no me gustaría hablar más de ellos porque los estoy investigando.

SABÍAS QUE...

- El fiscal supremo reveló que una o dos veces al mes se reúne todo el equipo especial que investiga a Los Cuellos Blancos del Puerto para “compartir información y estrategia de trabajo”.

- Respecto al uso de la colaboración eficaz y la prisión preventiva, indicó que ambas herramientas han resultado ser “efectivas”. “Cuando uno investiga a una organización criminal, los investigados te cuestionan, los amigos de los investigados hacen lo mismo, los políticos también. Tratan de destruir el caso y a los fiscales que investigan”, manifestó.