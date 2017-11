Pablo Sánchez: 'Denuncia constitucional responde a reapertura del caso Joaquín Ramírez' 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , contó las razones por la que se reabrió la investigación al ex secretario de Fuerza Popular , Joaquín Ramírez y aseguró que no tiene dudas que la denuncia constitucional en su contra se debe a ese caso.

"Me he visto en la obligación de salir a rechazar una denuncia que se ha hecho bajo hechos equivocados por no decir falsos", manifestó el fiscal de la Nación en conversación con 'Cuarto Poder' sobre la acusación formulada por el vocero fujimorista Daniel Salaverry.

El fiscal Sánchez afirmó que el Ministerio Público es respetuoso de los partidos políticos y que se investiga a las personas. "Si se encuentran pruebas se acusa, sino se archiva. No se trata de una persecución política", agregó.

¿POR QUÉ SE REABRIÓ CASO JOAQUÍN RAMÍREZ?

El fiscal de la Nación reveló que halló contradicciones en lo dicho por la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación a Joaquín Ramírez por el presunto delito de lavado de activos, y los peritos que recababan la información.

Según contó, Sara Vidal se quejó de que los peritos solo avanzaron un 10%, mientras que ellos se defendieron diciendo que avanzaron un 50%.

"Yo sentí que la fiscal me dijo algo que no era cierto porque se había avanzado más, no todo pero si un porcentaje importante. Pedí un informe sobre eso y dejar sin efecto su destaque", recordó Pablo Sánchez.