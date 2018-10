Pablo Sánchez: "Chávarry pudo evitar la fuga"[ENTREVISTA]

La fuga del ex juez supremo César Hinostroza ha dejado en jaque a los órganos de justicia. Aún nadie asume la responsabilidad y a pesar de que existe una orden de captura contra el ex magistrado este sigue escondido en España. En el octavo piso del Ministerio Público conversamos con el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien tiene una parte de la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto. El ex fiscal de la Nación se defiende de los congresistas fujimoristas, quienes lo culpan de ser el responsable de que el ‘Hermanito’ se haya ido en nuestras narices del país. Asegura que su sucesor, Pedro Gonzalo Chávarry, pudo hacer algo para evitar la fuga.



El 6 de octubre se publicó la resolución legislativa que acusa a Hinostroza de cuatro delitos. Algunos sostiene que el Ministerio Público pudo hacer algo. ¿Por qué no actuó?

Seguramente (se pudo hacer algo), pero habría que preguntarle eso al fiscal de la Nación (Pedro Gonzalo Chávarry).



¿Usted no pudo hacerlo?

No, porque la comunicación entre el Congreso y el Ministerio Público se hace entre las cabezas principales: Presidente del Congreso (Daniel Salaverry) y el fiscal de la Nación. En este caso, quien presenta la denuncia es el doctor Gonzalo (Chávarry). Después él se excusa de los casos.

A ver, pero usted presentó la denuncia constitucional ante el Congreso...

La primera denuncia que ha resuelto el Congreso es la que presentó el fiscal Chávarry y no la mía. Yo hice la segunda denuncia. Ahí no se ha avanzado nada, está en stand by.

Entonces, ¿Chávarry pudo actuar y evitar la fuga de Hinostroza?

Pudo actuar sí, sí, claro que sí. Pudo pedir (al Congreso) que manden el expediente principal a la Fiscalía lo más pronto posible. Eso sí pudo hacer.



¿Qué medida pudo haber tomado Chávarry contra el destitudo juez?

La detención la pedí el miércoles como una medida de urgencia. Lo normal es que el Congreso envíe (inmediatamente) el expediente a la Fiscalía. Luego que se formalice la denuncia para que un juez pida la prisión preventiva, pero en ese interín pasan muchos días. En este caso no se ha previsto legislativamente ni legalmente cómo se debe proceder. Hay ocasiones en que el sujeto denunciado puede fugar del país y eso es lo que sucedió.



El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho que este era un hecho público y no se puede responsabilizar al Legislativo. ¿Entonces quién es responsable?

Esa calificación de quién es culpable no parte de nosotros. A nosotros no nos toca buscar responsables. A nosotros solo nos toca tramitar los procesos conforme vienen del Congreso.



Entonces, quién va a asumir esa responsabilidad...

Todo está en la Constitución y en las leyes. Mientras no llegaba el expediente a la Fiscalía no se pudo hacer nada.



¿Usted admite algún tipo de responsabilidad en esta fuga?

¿Por qué voy a admitirla? Nosotros hemos actuado de acuerdo a ley. El caso se fue al Congreso y ellos resolvieron la acusación contra Hinostroza. Si (el expediente) se ha demorado en el camino, no es culpa nuestra.



¿A quién le conviene que Hinostroza se haya fugado?

A él mismo.



¿Qué se viene ahora?

Formalizaremos la denuncia ante el Poder Judicial. Lo debo hacer hoy (ayer). Tengo solo cinco días para hacerlo. Ya hemos solicitado la prisión preliminar y estoy avanzando la denuncia que presentaré al Poder Judicial. Hemos pedido a la Policía la ubicación de Hinostroza.



¿Cree que lo capturen?

Los controles en España son mucho más estrictos. Acá en Perú se pasean.



¿Qué tanto poder tenía la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto que encabezaba César Hinostroza?

Buscaban ubicarse en lugares estratégicos del sistema de justicia para poder dirigir los nombramientos y también influir en algunos casos de orden penal. Tenían captados a unos jueces y fiscales no solo en Lima sino también en provincia. También influenciaban mucho sobre los nombramiento de magistrados. Eso es tener poder, ¿no? Es más, se pensó en llegar hasta la presidencia del Poder Judicial. Ese era el objetivo (de esa organización).



Sobre la postura de Chavarry, quién se aferra al cargo a pesar de ser uno de los implicado en la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto...

Sobre Gonzalo prefiero no comentar. No voy a opinar nada sobre ese tema.



¿Por cuáles delitos se puede extraditar a Hinostroza?

Por los mismos delitos que han sido materia de la acusación en el Congreso. Es decir, por cohecho pasivo, cohecho activo, trafico de influencias, patrocinio ilegal y crimen organizado.



¿Hinostroza salió con ayuda del Perú?

Todo es posible. Quien quiere fugarse busca la mejor forma de hacerlo y de organizar su salida. Él lo ha pensando mucho antes de fugarse del país. Seguramente tiene ayuda. Ha sido planificado.



¿Ayuda de quién? ¿Fujimoristas, Chávarry?

Yo no puedo decir eso, sino mañana me denuncian a mí. Eso es parte del informe que tiene que realizar la Policía.



Su posición sobre la situación que atraviesa el Ministerio Público. ¿Hay crisis?

Claro que sí. Estamos en crisis por los cuestionamientos que hay en la institución. Todo lo que hice en imagen cuando estuve a cargo se cayó por el tema de los audios (de la vergüenza). Lo lamento mucho porque trabajé duro y parejo en los tres años.

TENGA EN CUENTA

El ex fiscal de la Nación presentó en agosto al Congreso una denuncia constitucional contra César Hinostroza y los ex consejeros del CNM.



La acusación incluye como prueba los diálogos que sostuvo Hinostroza con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, con el dueño de Iza Motors, Antonio Camayo, entre otros personajes.



Para Pablo Sánchez sería lamentable que el fiscal José Domingo Pérez sea apartado del caso Lava Jato.