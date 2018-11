"Alan García debió de estar en el informe final" pero no estuvo por "cuestiones políticas". Así lo dijo Víctor Andrés García Belaunde (AP), en el programa 'Cómo es la nuez' del periodista Mijael Garrido Lecca, donde comentó el informe final de la comisión Lava Jato, de la cual él era integrante.

El congresista indicó que la inclusión del ex presidente fue a votación dentro de la comisión y los congresistas que estuvieron a favor fueron Gilbert Violeta (PPK) y él. Los que votaron en contra: Karina Beteta (FP), Mauricio Mulder (Apra) y Rosa Bartra (FP). Humberto Morales (FA) omitió su voto.

Los integrantes de la comisión eran siete, sin embargo la congresista Marisol Espinoza (APP) renunció y durante siete meses su silla no fue cubierta. García Belaunde indicó que "si alguien ha blindado a Garcia, es la bancada que no cubrió su espacio y que no permitió que otra la cubra y el señor Morales que se negó a votar".

El congresista de Acción Popular comentó que "criticar por criticar es una irresponsabilidad, ignorancia y atrevimiento fatal" ya que los congresistas "no han leído las 2000 páginas del informe".



El parlamentario agregó que "el informe no es perfecto porque fue muy ambicioso".