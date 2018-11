P21TV | Sergio Dávila: "Se tiene que ver la voluntad de Fuerza Popular de querer transparentar las cosas"

El congresista Sergio Dávila (PPK) señaló que su bancada y otras pidieron que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dé prioridad a la tres denuncias constitucionales pendientes contra del fiscal de la Nación Pedro Chávarry a pesar de que el presidente del subgrupo, César Segura (FP), expresó su negativa.



El legislador indicó que todavía se “tiene que ver la voluntad de Fuerza Popular de querer transparentar las cosas y buscar la tranquilidad de todos”.

El parlamentario dijo “no estar satisfecho” con el informe final de la Comisión Lava Jato que preside la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, ya que a su parecer “ha habido algún tipo de sesgamiento donde no se han considerado algunas ex autoridades y ex presidentes”.



Dávila reitera que “eso desmerece un el informe final”.

Con respecto al ex presidente Alan García, Dávila cree que “estos temas tendrían que profundizarse un poco más para desvincular del todo o buscar responsabilidades”, ya que cree que “esto afecta la imagen de los políticos y los ex presidentes”.