P21TV | Pedro Cateriano: "Los que han intentado dar un golpe de estado han sido los fujiapristas"

Con respecto a los comentarios del ex presidente Alan García de que habría un golpe de estado por parte del Poder Ejecutivo, el ex primer ministro, Pedro Cateriano señaló que “si somos coherentes y hablamos de golpe de estado sin tanques, los que han intentado hace rato dar un golpe de estado sin tanques han sido los fujiapristas en el Congreso y no el Gobierno que más bien se encuentra en una situación débil”.

Asimismo indicó que si “además sumamos actitudes…vemos que los intentos por perturbar el orden constitucional han venido de lado del fujiaprismo y no de parte del Gobierno”.

Cateriano también reitera que se ha podido apreciar “una serie de actos del Parlamento [que] han constituido violaciones al orden constitucional como por ejemplo La Ley Mulder”.

Sobre el caso de Keiko Fujimori, el ex premier comentó que en esencia, no es partidario de las prisiones preventivas. “Un fiscal no debería de tomar treinta y tantos meses en acusar”. No obstante resaltó que en el caso del sustento de prisión preventiva por obstrucción de justicia referido a las acciones tomadas de suplantar testigos, amedrentar testigos y los testimonios, “es evidente que la detención preventiva si tiene un sustento con bases sólidas”.

Por otro lado, sobre el referéndum de los cuatros reformas presentadas por el Poder Ejecutivo, Cateriano opinó que el presidente Martín Vizcarra y el Parlamento “deberían convocar un debate amplio” ya que “un referéndum sin mayor debate y sin que la ciudadanía este debidamente informada, seria catastrófico”.