P21TV | Manuel Velarde: "Los pandilleros del poder han usufructuado los puestos públicos"

El candidato a la Alcaldía de Lima de Siempre Unidos, Manuel Velarde, sostuvo que la corrupción ha originado varios de los problemas que hoy afectan a la capital, como un mal transporte público y una deficiente seguridad ciudadana.

En el programa ‘Cómo es la Nuez’, de Perú21TV, repitió que esta elección será como “un referéndum contra la corrupción”, la cual nos quita, asegura, varios miles de millones de soles que bien podrían invertirse en el desarrollo de la ciudad.

“Es importante saber que esta no es cualquier elección; este es un referéndum contra la corrupción que ha venido imperando en todos lados. Hoy día no tenemos un buen sistema de transporte público, no tenemos seguridad ciudadana, no tenemos los servicios básicos, no existe propiedad (por la corrupción)”, manifestó.

“La corrupción nos quita S/12 mil millones cada año. Hoy estamos viviendo así en Lima y en muchas partes del país por la corrupción que no quiere irse”, continuó.

En ese sentido, Velarde dijo que tiene “un paquete de medidas que aportan a la transparencia”. Se comprometió a “transmitir en vivo las licitaciones públicas para que las personas puedan ver cómo se invierte y cómo se están usando los recursos públicos”.

También indicó que, en un eventual gobierno municipal suyo, las sesiones del Consejo Metropolitano serán descentralizadas.

“Queremos abrir la ancha para que la población pueda ver cómo se toman las decisiones (…) y de esa manera volver a reconectar a las personas porque hoy día hay un divorcio por culpa de los pandilleros del poder que han estado usufructuando los puestos públicos, las alcaldías y en muchas instancias de otros niveles de gobierno para provecho propio”, aseveró.

En cuanto a seguridad ciudadana, dijo que logrará recuperar los 50 puntos más peligrosos de la ciudad durante los 100 primeros días de su gestión.

“¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando con la Policía, iluminándolos, limpiándolos, porque usualmente están llenos de basura, y poniéndoles vigilancia. Así que la delincuencia ya no va a tener sitio”, declaró.

Por último, anunció que creará un programa llamado Mi Oportunidad, con el que pretende dar trabajo a los 250 mil jóvenes que, asegura, se dedican al pandillaje porque no tienen oportunidades laborales.