P21TV | Giuliana Loza: "No conozco las razones de la destitución de la fiscal Erika Delgado"

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza , indicó esta mañana que si el fiscal José Domingo Pérez pide la prisión preventiva para su patrocinada tendrá que hacerlo con "elementos sólidos y de convicción".

"Mucho se especula que el fiscal pudiera pedir la prisión preventiva. Si decide solicitarla, tendrá que sustentarla con elementos sólidos. Porque una cosa es presumir el riesgo procesal, pero tiene que necesitarle elementos de convicción suficientes que ameriten un riesgo fundado de peligro de fuga", señaló en Perú21TV.

Más adelante, la letrada señaló no conocer las razones de la destitución de Erika Delgado Torres, quien formaba parte del Equipo Especial de Fiscales a cargo del caso Odebrecht.

"No conozco las razones. Ella no ha sido removida solo de este caso (Fuerza Popular), tenía muchos otros casos. Es una integrante más de todo el equipo. Muchos han especulado que se la sacado del caso de Keiko. No. También tiene muchos otros casos", indicó.