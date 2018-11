Durante la entrevista en el programa 'Cómo es la nuez', Fernando Olea, consultor de marketing político, aseguró que Keiko Fujimori fue mal asesorada para realizar sus gestos al momento de salir sonriendo de la carceleta del Poder Judicial.



"Hubiera ensayado una sonrisa más tierna, humilde y conciliadora, pero no una sonrisa a lo guasón y desafiante. Ella debió salir sonriendo desde el comienzo o lo que fuera, pero desde un inicio. Por eso sustento que fue ensayado porque esa foto iba a dar la vuelta al mundo y nos quedamos en el inconsciente que no está derrotada, sino victoriosa y condecorada", señaló.

Además, el experto de marketing político mencionó que la lideresa de Fuerza Popular hubiera tomado otra actitud para tener menos antipatía de los ciudadanos.

"Ha sido mal asesorada. Estamos hablando de una sonrisa mal hecha. Se hubiera vestido de blanco con un sonrisa resignada y las marrocas no cubiertas, quizás no enseñándolas, pero no cubriéndolas. Con esto hubiera revertido esa antipatía que está creciendo, mira su partido ya se ha craquelado", sostuvo.