Fernando Olea, consultor de marketing político, se refirió en el programa 'Cómo es la nuez' sobre los gestos de Keiko Fujimori durante la audiencia en la Sala Penal Nacional donde el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó los 36 meses de prisión preventiva.



"Hay un juego de máscaras. La veo pura y auténtica (en la audiencia). Nerviosa, compungida, a la espera... sin saber qué va a pasar y absolutamente vulnerable", dijo el experto en la entrevista con Mijael Garrido Lecca.

Fernando Olea también analizó el rostro de la lideresa de Fuerza Popular cuando salió de la carceleta para ser traslada al penal de máxima seguridad Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Ella sale con una sonrisa que no es cínica porque el cinismo es muy elaborado, sino es mal actuada y grotesca. Además, fue un mensaje para sus partidiarios: 'estoy bien, voy a salir y resucitaré de las cenizas'. Obviamente, eso ha sido estudiado, no por ella, porque no creo que tenga ese alcance intelectual, sino que ha sido asesorada", indicó.

"Sigue de negro, de luto, el mentón está levantadísimo. Yo creo que sale desafiante frente a todos después de haber estado caída, entonces, tiene una máscara técnicamente adecuada, pero mal registrada que va dirigido a sus partidarios y probablemente haya funcionado", agregó.

