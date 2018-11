P21TV | Ántero Flores Aráoz: “Hay incongruencias en el proceso pero no motivación política”

El ex presidente del Congreso Ántero Flóres Aráoz sostuvo que, si bien observa “incongruencias” en el proceso judicial en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, el cual la condujo a una prisión preventiva por 36 meses, no existe una motivación política del juez Richard Concepción Carhuancho ni del fiscal José Domingo Pérez.

“Presa política, yo no lo veo. Sí veo que hay incongruencias en el proceso jurisdiccional que se le viene siguiendo, creo que ha habido un exceso de populismo en el dictamen del señor fiscal y también en la resolución del juez, pero eso no significa que haya, por lo menos para mí, una motivación claramente política. Si la hay escondida no lo sé, pero no me parece que la haya”, manifestó a Perú21TV.

Según dijo, no hubo debido proceso porque la etapa en la que se encuentra la investigación fiscal contra Fujimori “no tiene que ver con el juzgamiento ni pruebas de responsabilidades”.

La prisión preventiva, continuó, es una medida excepcional que se impone cuando se dan determinados presupuestos, como que exista peligro de fuga y peligro procesal.

Sobre lo primero, Flores Aráoz opinó: “Yo no veo un peligro de fuga una persona que está participando en política, que quiere seguir participando en política, que ha sido dos veces candidata a la presidencia de la República, que su familia esta acá, que tiene todo tipo de arraigos”.

En cuanto al peligro procesal, manifestó que “uno tiene el derecho a no acusarse, y lo dice clarísimamente la Constitución. En consecuencia, no hay que considerar sus actos de defensa como perturbación de proceso”.

Por último, dijo estar de acuerdo con que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los demás miembros de su Mesa Directiva, hayan solicitado licencia temporal en FP. Empero, señaló que es “inoportuno”, y que hace suponer que toman esa decisión debido a los líos judiciales de Fujimori.