El juez Richard Concepción Carhuancho no se apartó del 'Caso Cócteles' pese a solicitud de Keiko Fujimori, y este miércoles será el encargado de decidir el pedido de 36 meses de prisión preventiva su contra la lideresa de Fuerza Popular.

Representantes de Fuerza Popular en el Congreso se mostraron en desacuerdo, entre ellos, el parlamentario Miguel Castro, quien en entrevista con P21.TV manifestó que su retiro de la investigación era el escenario más positivo para el magistrado.

"Si hubiese sido juez, me hubiese inhibido del caso por decoro, porque si ya me cuestionan y hay una decision de la Corte Superior, lo razonable es que diga: 'no quiero que me cuestionen, no quiero contaminar este proceso, quiero total imparcialidad y me alejo del proceso", expresó Castro en P21.TV.

En otro momento, se refirió al proceso de reforma de su partido asegurando que este se da por un "fortalecimiento" del mismo y que fue un "acto de desprendimiento" que las voceras oficiales pusieran su cargo a disposición.

"Hasta hace dos semanas teníamos una líder que dirigía nuestra bancada, hoy enfrenta la posibilidad de ir 36 meses a prisión, entenderán que el partido tiene que tomar acciones", agregó.

SOBRE DANIEL SALAVERRY



En torno al pedido de permiso temporal que Daniel Salaverry presentó ante Fuerza Popular, el congresista indicó que "recordemos que Daniel no representa al partido político, sino a un poder del Estado" y descartó que Fuerza Popular haya cuestionado su papel como militante en el partido.

El parlamentario también indicó que desconoce si existe un grupo dentro del partido que optará por alejarse.

Desde su perspectiva, el fujimorismo fue víctima de una "suerte de casi cacería" la semana que Keiko Fujimori y los asesores Pier Figari y Ana Herz fueron detenidos. "Tú no sabías si mañana te iban a meter preso a todo el Cómite Ejecutivo, de hecho Chimpler (José) era alguien que corría riesgo", señaló.

'LA BOTICA'



El congresista naranja descartó que haya blindaje al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el chat fujimorista 'La Botica'. "Leí el chat y dicen que apoyemos porque consideramos que es bueno, que tiene condiciones para ser fiscal".

Parte de la conversación también hizo referencia a José Domingo Pérez, el fiscal que investiga a Keiko Fujimori. Supuestamente, los congresistas acuerdan una campaña contra el magistrado a quien, además, había que "joder". "Si tú sientes que te estás complicando en un proceso judicial, pues yo voy a tener discrepancias con esa persona ¿no?", indicó Castro.

POLÍTICO Y HUMANO



Agregó además que "el hecho que diga joder no significa que necesariamente se vaya a materilizar... esta puede ser una discusión o afirmacion en caliente. ¿Te imaginas si allanan tu casa, no te vas a molestar? Pero ocurre no borras el mensaje. Tú te bajas del auto porque te chocaron y probablemente, terminas... quizás no sea tu caso, pero terminas mentándole la madre al de tu costado. Hay que entender que ser político no significa dejar de ser humano, a veces no controlas tus emociones, se llama inteligencia emocional, pero no lo generalicen", expresó en alusión a los congresistas participantes del chat 'La Botica'.