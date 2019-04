"Edwin Oviedo me daba entradas para repartir", dice José Cevasco a la Fiscalía

Por Fabiola Valle y Oscar Quispe



El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco contó todo lo que sabía sobre las entradas que la Federación Peruana de Fútbol repartía entre un grupo de congresistas por encargo de su entonces presidente, Edwin Oviedo .

Ante la fiscal Rocío Sánchez, encargada de la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto, Cevasco aceptó que, previa coordinación con Oviedo, los domingos por la noche recogía los codiciados tickets en la Videna, en el distrito de San Luis.

Los congresistas que recibieron las entradas para los partidos de la selección peruana en Lima fueron en su mayoría de Fuerza Popular y el Apra, según confirmó el ex oficial mayor.

Los fujimoristas privilegiados fueron Karina Beteta, Daniel Salaverry, Cecilia Chacón, Miguel Torres, Úrsula Letona, Luis Galarreta, Guillermo Bocangel, Leyla Chihuán, Mario Mantilla, Luz Salgado, Wuilian Monterola, Glider Ushñahua, y Kenji Fujimori.

Por el Apra recibieron entradas Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quésquen, Luciana León y Elías Rodríguez. Toda la bancada.

Cevasco también contó que Oviedo le encargó entregarle entradas a Víctor A. García Belaunde, de Acción Popular; Edgar Ochoa, de Nuevo Perú; Carlos Bruce, de PpK; y Roberto Vieira, ahora investigado por tráfico de influencias.

La tesis de la fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto respecto de Oviedo es que este se vinculaba con diversos congresistas para ganar poder debido a su cuestionada labor empresarial y los procesos judiciales que enfrentaba; de hecho el Congreso aprobó leyes que beneficiaron a Oviedo, quien hoy está preso de manera preventiva en el penal de Picsi, en Chiclayo.

Oviedo, según la tesis fiscal, contó con la colaboración del ex oficial mayor del Congreso, quien se encargaba de repartir las entradas entre los legisladores para los partidos de Perú en las Eliminatorias del Mundial Rusia 2018.

Lejos de la anécdota deportiva, la mayoría de los congresistas beneficiados con los tickets de Oviedo votaron, en enero de 2018, a favor de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, la que le permitió al dirigente extender su mandato en la FPF y guarecerse de la ley amparado en las reglas de la FIFA. (Ver infografía)

. .

. .

En otro momento del interrogatorio, Cevasco refirió que “se adelantaba a su trabajo”. Dijo que apenas Oviedo lo llamaba telefónicamente para avisarle que podía recoger las entradas, él mismo iba, sin importar si era un domingo por la noche. Así, los parlamentarios tenían asegurados sus tickets el lunes por la mañana.

Cevasco precisó que si las entradas no se las entregaba personalmente Oviedo; lo hacía Rossana Bello, la secretaria del entonces presidente de la FPF.

El ex oficial mayor también dijo que le entregaron entradas para Keiko Fujimori y para sus cercanos asesores Pier Figari y Ana Vega.

PREOCUPADOS POR SUS ENTRADAS

Durante el interrogatorio, el ex funcionario del Parlamento reveló que los congresistas “lo llamaban ansiosos para preguntarle si habían llegado sus entradas”, siendo Vieira el más insistente. Cevasco detalló que algunos congresistas las recibían en sus oficinas y otros pasaban a recogerlas a su oficina. “Tengo conocimiento de que el congresista Richard Acuña, por ser dirigente deportivo, hablaba directamente con la FPF para recibir sus entradas”, declaró a la Fiscalía.

RESPONDEN LOS BENEFICIADOS

Perú21 se comunicó con cada uno de los congresistas mencionados para preguntarles sobre las entradas recibidas. Mulder dijo que hasta en tres oportunidades Cevasco le dio entradas, pero “nunca las usé”. Mantilla reconoció que sí las recibió. Salgado dijo que le llegaron por cortesía cuando fue presidenta del Congreso, pero “no soy muy asidua a ir a estos eventos”.

León y Bruce no recordaban si les llegaron. Ochoa indicó que sí recibió porque era miembro de la Comisión de Deportes. Velásquez dijo que hace 20 años no va a un estadio. Los demás congresistas no respondieron la consulta de este diario.