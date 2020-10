El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, consideró este domingo que la situación del presidente Martín Vizcarra “es muy complicada” a raíz del testimonio de tres aspirantes a colaboradores eficaces que comprometen al mandatario en el presunto pago de un soborno de S/1.3 millones de parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot.

Dijo creer que los peruanos “no merecemos” que el jefe del Estado se encuentre inmerso en estas denuncias y recordó que “por menos cosas” renunció Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Esta es una situación muy complicada para todos los peruanos y creo que no lo merecemos, creo que es una bola de nieve que viene arrastrando el presidente. Creo que la semana pasada con la primera información, empezamos a ver una punta del iceberg, pero esto da para más”, sostuvo en diálogo con “Agenda Política”.

“Creo que por menos cosas, PPK dio un paso al costado. No quiero decir que ese debe ser el accionar del presidente Vizcarra, pero la cosa es más grave de lo que podíamos estar esperando”, señaló.

“Si quiere demostrar que no tiene nada que ver, que levante su secreto bancario”

Para la vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, el mandatario debería realizar de “estar dispuesto a explicar y ponerse a disposición del Ministerio Público, pero con acciones definitivas”. Entre ellas, indicó que el jefe del Estado debería levantar su secreto bancario y el de sus allegados.

“No puede mantenerse en el discurso de la lucha contra la corrupción sin ponerse en primera línea y estar dispuesto a explicar y ponerse a disposición del Ministerio Público, pero con acciones definitivas”, aseveró.

“Si Vizcarra quiere demostrar que no tiene nada que ver con estos cuestionamientos, pues que ofrezca el levantamiento de su secreto bancario”, añadió.

“No es exagerado decir que está planteada nuevamente la vacancia”

Distinta postura expresó el legislador Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) quien consideró que “se debe hacer una investigación a fondo” sobre el mandatario y aseguró que “no es exagerado” hablar de una nueva moción de vacancia presidencial por los hechos referidos.

“No es exagerado decir que está planteada nuevamente la vacancia, ya los datos que hay y las denuncias que hay en torno son muy claras, así que, mala suerte para el presidente que dice que no quiere dedicarle más tiempo a esto, va a tener que dedicarle minutos horas y días a esto. Creo que se debe hacer una investigación a fondo”, manifestó.

“No le creo [a Vizcarra]. Tiene 52 procesos abiertos, entonces, no me sorprende. La verdad se abre paso, tarde o temprano, uno se entera”, añadió.

“La vacancia tiene que ser sopesada en un amplio debate"

Similar fue la opinión del congresista Carlos Almerí (Podemos Perú) quien consideró que el pleno del Legislativo debería de “evaluar” una vacancia. Sin embargo, precisó que este análisis debería de hacerse de manera “sopesada” debido a que de producirse “podría generarse un escenario peor”.

“Entiendo que la vacancia está señalada por incapacidad moral, pero no es un tema de solamente pedirlo. Se debe investigar. El Congreso ya ha iniciado las investigaciones”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Señor de los Milagros: fieles visitan iglesia de Las Nazarenas para agradecer al cristo morado