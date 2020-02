Otto Guibovich tiene una prédica conciliadora. En esta entrevista con Perú21 insiste en la necesidad de que las fuerzas políticas prioricen el diálogo con el fin de tomar las decisiones adecuadas. Es consciente del descrédito del Congreso y, en esa línea, apuesta por una renovación de la política.

¿Cómo evalúa el manejo del Poder Ejecutivo de la crisis ministerial?

En este interregno, el Ejecutivo ha perdido a 7 ministros. No es a pesar del Congreso, sino a pesar del Ejecutivo. Yo tipifico esto como una pequeña crisis en el marco de una gran crisis. (...) El Perú está viviendo un proceso muy turbulento, con mucha fricción y tenemos que pararlo. (…) Tenemos una clase política que en los últimos 20 años ha fallado; en esos años hemos tenido recursos a la mano y no hemos dado la talla. Creo en la renovación de la política, no en la reelección; es tiempo de renovar. Empecemos a construir una nueva clase política. Entiendo a esa clase política como una minoría capaz de gobernar a la mayoría, pero también de tomar las decisiones adecuadas, de entender que la democracia es diálogo, no contubernio.

Pareciera que el Ejecutivo crea sus propias crisis. Incluso sin el Congreso ha perdido siete ministros. ¿Es un gobierno débil?

En la mañana escuché algo que me parecía bastante acertado: estas reuniones (con Odebrecht) podrían haber sido anunciadas de manera transparente y habrían tenido la legitimidad para hacerse. Sí creo que se tiene que conversar, aún cuando las negociaciones con una mafia no deberían haberse dado. (…) El exceso de confidencialidad no ha permitido que los fiscales y otras instancias del Estado puedan elaborar una estrategia adecuada (...) para combatir a una mafia, porque está demostrado que Odebrecht es una mafia extendida por toda la región.

Zeballos ha dicho que con corruptos no se negocia, pero el Perú ya negoció un acuerdo con Odebrecht.

Si hemos hecho negociaciones con Odebrecht, todo lo anterior queda desvirtuado. Chaglla pudo ser una carta bajo la manga. Nos van a pagar 615 millones en quince años. ¿Y qué pasa si la empresa en el camino quiebra? ¿Protegemos los intereses nacionales o no? Debimos actuar de otra manera. ¿Por qué no intervenimos desde el comienzo en todos los activos de Odebrecht?

Zeballos va a continuar al frente del gabinete. ¿Tendría que haber asumido alguna responsabilidad respecto de las reuniones entre directivos de Odebrecht y el Ejecutivo?

Él no fue legitimado por la investidura del voto de confianza de ningún Congreso. Quizás por eso se esté manteniendo en el cargo. Puede ser un hombre de confianza del presidente, sería suficiente para que se quede.

Entonces, ¿está de acuerdo con su permanencia?

Si el presidente le da su confianza debería quedarse, si no tiene ninguna responsabilidad debería quedarse. Obviamente, eso es a primera vista; más adentro no sabemos qué más hay. Tengo confianza en que (Zeballos) pueda ser una persona que esté actuando bien...

El presidente se mantuvo alejado de la discusión. ¿Cómo evalúa su desempeño en esta crisis?

Hay que reconocer que hubo buenos reflejos. Se produjo la crisis y en la noche estaban reconocidos los ministros. En fechas anteriores pasaban semanas, a veces más de 10 días y no teníamos ministros. Los reflejos han sido buenos; muy rápido. Eficiencia y eficacia.

Hay quienes lo ven como un presidente débil que no defiende a sus ministros y deja que caigan...

Y algunos dicen que unos ministros van quitando cuerpo...

En el caso de Flor Pablo, ¿Por qué tendría que haber salido si no tuvo que ver en la crisis con Odebrecht?

Puede ser un tema personal. Si alguien ya no desea trabajar, ¿qué le queda al presidente? Especulo. No sé qué puede haber detrás. A Flor Pablo no le encuentro nada que sea censurable.

¿Qué opina sobre la salida de Edmer Trujillo?

Ese caso sí era un pedido a gritos. Está bien que haya renunciado, es oportuno el momento. Él estaba involucrado en casos como el del hospital de Moquegua.

Acción Popular tiene intención de presidir la Mesa Directiva. ¿Quiénes serán sus aliados?

Hemos iniciado conversaciones con diversas bancadas orientadas a darle, vamos a llamarle “gobernabilidad”, al próximo Legislativo que va a ser muy fragmentado e inclusive con radicalismos.

¿Cuáles son esas bancadas?

Hasta ahora nos hemos puesto de acuerdo con Alianza para el Progreso y Somos Perú. Estamos trabajando detalles de una agenda que vamos a presentar en un comunicado.

Estas bancadas suman menos de 60 congresistas. Todavía están un poco cortos de alcanzar la mayoría simple que se requiere.

Queremos que el número de votos sea de añadidura, que sea consecuencia de una premisa básica de ponerse de acuerdo en objetivos. Si nos ponemos de acuerdo en 5 o 6 temas básicos que son parte de la reforma, por ejemplo, estamos bien.

¿Con el Partido Morado ha habido un acercamiento?

Hemos conversado de manera informal, no como parte de una negociación, con algunos congresistas, pero no va a ser posible que todos tengan presencia en la Mesa Directiva. Veamos de qué manera podemos construir una columna vertebral sólida que le dé garantía a la conducción del Parlamento y a la población. Que la población recupere un poco de credibilidad en el Congreso.

Algunos críticos acusaron a Acción Popular de haber sido cercana al fujimorismo en el Congreso anterior. ¿Cómo vislumbra la relación con Fuerza Popular en este nuevo periodo?

Esta nueva Fuerza Popular ya no es lo que fue en el pasado, se ha reducido en porcentaje y en número. Creo que la gente que va a ir lo hace con otra visión. Conozco a algunas personas, no creo que vayan a pecar con lo mismo.

¿Con una visión mejor?

Ojalá que estén pensando en el Perú. Eso es lo que tienen que hacer todos. Si fomentar una crisis atenta contra el desarrollo del Perú, deberíamos pararla, no estamos para crisis. Si para eso tenemos que juntarnos todas las bancadas, hay que hacerlo.

¿Podría Fuerza Popular integrar la Mesa?

No ha habido conversación formal con ellos.

¿Acción Popular buscará presidir algunas comisiones clave?

Lo hemos pensado. No nos aferramos a ninguna si es que eso perjudica la gobernabilidad del Legislativo. No es una condición absoluta decir: ‘voy a esta comisión o si no pateo el tablero’, de ninguna manera. Vamos a buscar que cada comisión sea presidida por gente idónea y lo haga de la mejor manera. Si tenemos que ceder dentro de nuestras pretensiones personales, apuesto por ello.

Una comisión importante es la de Constitución. ¿AP aspira a presidirla?

Claro, como muchos otros grupos. Tenemos gente capacitada, pero si tenemos que ceder (...) no tengo ningún inconveniente.

Hablemos de Acción Popular. Desde afuera se observa un partido con varios liderazgos a veces enfrentados entre sí. Vemos a Barnechea, Diez Canseco, Guevara, Lescano, ¿cuándo se van a poner de acuerdo?

Un político experimentado decía “un partido político no es un convento”. Puede haber discrepancias, dialéctica, de todas maneras. Las discrepancias que has mencionado se dan en temas coyunturales; cuando mencionas a Belaunde todos se alinean, cuando mencionas la lampa de Acción Popular todos se alinean; ahí no hay dudas. Eso es lo bueno de tener una alineación doctrinaria detrás.

Pero sí parece que existen divisiones doctrinarias. Mientras Raúl Diez Canseco es un empresario pro mercado, el excongresistaYonhy Lescano tiene una visión económica más cercana a la izquierda.

No solo es un tema de empresa, pro-empresa o no empresa. El tema que nos vincula es el humanismo, poner a la persona como eje de la gestión, legislación y fiscalización. Acción Popular es un partido humanista. En el Perú tenemos anemia, analfabetismo, desnutrición crónica infantil, (…) en esos temas nadie va a estar en contra, ni Diez Canseco, ni Lescano, ni Barnechea, ni otros líderes de Acción Popular. (…) Cuando vayamos a elecciones internas y elijamos al candidato, sea quien fuera que gane, creo que todos vamos a alinearnos detrás de él.

¿Y para usted quién sería la carta más adecuada para Acción Popular de cara al 2021?

No estoy en condiciones de decírtelo. Estoy asumiendo un rol de vocero de una bancada y queremos hacer las cosas con mucha seriedad. Si digo mis preferencias en estos momentos estaría faltando a un precepto fundamental que es la neutralidad en este caso.

TENGA EN CUENTA

- Otto Guibovich nació en Áncash. Es virtual congresista electo y vocero de Acción Popular.

- Es militar en situación de retiro con el grado de general de División. Ha sido jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército. Además es analista político y docente universitario.