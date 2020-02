El virtual congresista de Acción Popular, Otto Guibovich, señaló que el nuevo Parlamento, una vez que asuma sus funciones, deberá evaluar qué fue lo que ocurrió a nivel del Ejecutivo ante la demanda que presentó la empresa Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano.

“En estos tiempos de corrupción expandida a nivel nacional, creo que la fiscalización del congresista toma una posición muy importante, hay que fiscalizar. Lamento mucho que, quizá por la necesidad de mantener la confidencialidad en alguna información, no se vio esto de manera más integral. No puede ser que se nos sorprenda con esta demanda", señaló en declaraciones a Canal N.

Guibovich comentó sobre la demanda presentada ante el CIADI por parte de Odebrecht, que exige una indemnización por US$1.200 millones por considerar que resultó afectada por la anulación del contrato con la concesionaria Gasoducto Sur Peruano, que formaban junto con las empresas Enagás y Graña y Montero.

“Tiene que verse (en el Congreso) qué ha pasado realmente. Podemos argumentar que no hemos tenido experiencia, que el caso es único, particular, está bien, pero hay que coordinar bien. Si el contrato del gasoducto del sur tiene vicios de corrupción, yo no creo que vayan a tener éxito. Sin embargo, por qué llegamos a esta situación, esa es la gran pregunta”, añadió el virtual parlamentario.

Otto Guibovich detalló que ha sido elegido como vocero de la bancada que tendrá Acción Popular en el nuevo Congreso y, en esa línea, manifestó que se debe tomar acciones para evitar que vuelva a ocurrir algo como lo que está sucediendo con Odebrecht.

“Tenemos que verlo en el Congreso, qué pasos erráticos hemos dado, y hay que corregirlos. Si es que se nos ha ocultado (información desde el Ejecutivo), sería gravísimo”, manifestó.