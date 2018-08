Otto Guibovich: “La corrupción invade Áncash”

Comunicarse telefónicamente con el ex comandante general del Ejército, Otto Guibovich , fue una tarea complicada, pues la señal en Huaraz no es muy buena. “Aquí uno entra a un valle y ya no hay Internet. Menos recibir llamadas”, se queja por dicha limitación. En tanto, espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve pronto su situación para poder postular con Acción Popular (AP) al gobierno regional de Áncash .

Hablemos de su candidatura. ¿Qué ocurrió?

Me inscribí ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, capital de Áncash. Ellos hicieron su análisis normal y luego de un plazo, que ellos manejan, nos dijeron ‘la lista se declara inadmisible porque tienen errores aquí y aquí’.

¿Cuáles fueron los errores?

Eran varios. Faltaba una firma, también un voucher del Banco de la Nación, un pago del accesitario que no se había cancelado, pero todo eso estaba dentro del margen normal que cualquier grupo puede cometer.

Errores que, entiendo, se podían subsanar. ¿Acaso no lo hizo?

Nosotros hicimos eso. Subsanamos el miércoles 11 de julio a las 8:30 de la mañana, porque fuimos notificados el lunes 9, fecha en que corrió el plazo de dos días para hacerlo. Sin embargo, el domingo 8 de ese mes, el personero había recibido una primera notificación por casilla electrónica en horas de la tarde-noche. Hubo notificación múltiple, y nuestro personero tomó como referencia la última. Si es que hay error, fue inducido. A eso se reduce el problema, no es que hayamos querido sacarle la vuelta a la ley subsanando fuera de fecha.

Pero, también se pudo presentar la subsanación tomando como fecha el día que fueron notificados por casilla electrónica.

Pudimos haberlo hecho, sí, y de hecho se comenzó a trabajar desde ese día, pero para efectos de plazo, los dos días fueron contados desde la última notificación. Por eso que con total naturalidad lo presentamos un miércoles.

Luego de eso recurren al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y la historia no ha cambiado.

Ya apelamos al JNE y nos declararon infundado el reclamo. Hemos recurrido a lo último que nos queda que es el recurso de queja, que lo hemos presentado el sábado 18 de agosto y aún nada. Eso es lo que nos perjudica.

A inicios de año, ese recurso fue eliminado…

En cualquier caso lo que debe primar es la Constitución, que está por encima de cualquier ley o reglamento. En caso de duda, el administrado siempre debe ser favorecido, no el administrador. Detrás de toda ley hay un criterio de conciencia, no es solo ponerse al otro lado del escritorio y no admitir.

Para cuándo estima que se solucione su situación.

Espero que pronto, a mí y a toda mi gente nos están perjudicando. Yo entiendo que el JNE tiene su carga procesal, pero ya pues… ya pasó más de una semana. Estamos en ascuas, nuestra campaña no tiene contundencia porque la gente no sabe si vamos o no. El JNE debe ser más empático, porque si hubo un error, fue inducido por ellos.

Sabemos que Ancash es una región con muchos problemas de corrupción, ¿cree usted que esto haya influido?

No lo sé, pero sorprende que sí estén habilitadas listas que no deberían participar. Parece que estos trámites funcionan bien para unos, pese a que tienen juicios encima. Pero esto no debe reducirse a alinear hojas o pintar bien el cuadrito, sino impedir a los que sí tienen juicios. No podemos tener un sistema severo en las formas y no con el fondo del asunto.

¿Usted sigue haciendo campaña?

Claro, sigo moviéndome por varios sitios, pero la gente igual me pregunta cómo va mi caso. Estoy como Paolo Guerrero antes del Mundial, no tengo el apellido, pero guerrero he sido porque he combatido el terrorismo.

¿En su campaña qué propone a la población?

Revertir esta situación caótica que existe en Áncash, como verás, casi estamos incomunicados, no hay señal ni de Internet en muchas zonas. Y hay mucha corrupción aquí, nos invade este flagelo.

¿Considera que la decisión es abusiva?

No quisiera emplear adjetivos porque estamos en un proceso y el JNE es un ente autónomo del Estado. Lo que pedimos es que nos dejen participar.

Además del apoyo que ha recibido de Alfredo Barnechea, ¿alguien más de Acción Popular lo ha hecho?

Claro, la abogada es del partido. Estamos convencidos de que tenemos la razón y estamos esperando. Este año el JNE implementó la casilla electrónica, entonces es comprensible que hayan errores de un lado y otro.

Barnechea declaró que iba a instruir a la bancada de AP para que presenten una demanda contra el JNE, ¿está usted de acuerdo?

Yo prefiero no meterme en eso, pues aún estoy en un proceso. La abogada está desesperada y nosotros con incertidumbre. Particularmente, creo que no corresponde pedirles algo porque ese es un tema que tiene que verse en el JNE.

¿El señor Mesías Guevara, presidente del partido, también lo apoya?

Al señor Mesías no tengo el gusto de conocerlo, entiendo que está en campaña en Cajamarca y debe estar enfocado en eso. Yo soy invitado por el partido, y le deseo mucho éxito porque sería bueno que AP gane en varias regiones.

DATOS



- Acción Popular presentó un recurso de queja ante el JNE, el 18 de agosto, donde piden revocar la resolución que impide la postulación de Otto Guibovich al gobierno regional de Áncash.



- El JNE entiende que el partido subsanó sus observaciones fuera de fecha, pero AP insiste en que fue dentro del plazo y que el error fue del JEE de Huaraz.



- Guibovich es un militar en situación de retiro. Ocupó el cargo de Comandante General del Ejército entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010.