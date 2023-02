Evasivo. Así se mostró ayer el primer ministro Alberto Otárola cuando la prensa le preguntó qué pasará si, como todo lo hace suponer, el Congreso de la República no aprueba el adelanto de elecciones generales para este año. ¿Se quedarán Dina Boluarte, él y todo el Ejecutivo hasta el 2026?

“La agenda del Gobierno está expresada en dos proyectos de ley que están en el Congreso y el Gobierno hará y hace seguimiento diario y atento a las decisiones que tome”, fue su escueta respuesta. Previamente, recordó que oportunamente el Ejecutivo ha remitido dos iniciativas al Parlamento para anticipar los comicios generales.

MIRA: Fiscalía continúa investigación a Dina Boluarte por muertes en protestas

Añadió que el Parlamento las ha debatido ampliamente y agregó que si bien algunas decisiones adoptadas han sido compartidas por el Ejecutivo, no ha sucedido lo mismo en otros casos. “Mientras tanto, hemos dicho siempre que no vamos a gobernar en piloto automático y vamos a ir tomando las decisiones que el país requiere para lograr la estabilidad económica y la paz social y para implementar el poderoso programa Punche Perú, que es una inyección de 6 mil millones a la economía y que busca generar 120 mil puestos de trabajo en 2023″, subrayó.

Su falta de respuesta concreta sobre lo que hará el Ejecutivo si no se adelantan los comicios confirmaría lo que fuentes de Perú21 señalaron días atrás: que el gobierno de Dina Boluarte no parece tener un interés real en el tema a tal punto, que, no lo ha abordado por iniciativa propia en sus encuentros con los líderes políticos. El mismo Otárola lo ratificó implícitamente al sostener que “el sentido de la convocatoria es escuchar a los partidos (...) y a todas los organizaciones que tienen algo que decir sobre el futuro y gobernabilidad del país”. ¿Y el adelanto?

En el Legislativo, en tanto, Acción Popular anunció que no apoyará el adelanto de elecciones para este año.

SABÍA QUE...

El premier informó que a la ronda de diálogo se sumarán sindicatos, sociedad civil y representantes de partidos regionales, entre otros.

Sobre postura de Perú Libre de aceptar el diálogo si él renuncia, como responsable de las muertes en las protestas, pidió que no se politice el tema.