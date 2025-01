Otárola a Dina Boluarte: "Sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar"

El extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió las últimas y controvertidas declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien lo tildó de “cobarde” tras revelar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que se sometió a una cirugía en el año 2023.

“Aquel exfuncionario que dijo eso en el Parlamento fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer, cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día”, manifestó Boluarte, en clara alusión al exjefe del Gabinete Ministerial.

A través de su cuenta de X, Otárola replicó: "El ABC de la política es mantener la cordura y la calma, máxime si se ejerce la primer magistratura de la Nación. Respetuosamente sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar".

Las airadas declaraciones de Boluarte fueron parte de su exposición sobre la presunta rinitis crónica que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica.

“Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante, y allí está en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Y aún lo que no sabe, y se lo he dicho a la fiscal, es que mi responsabilidad de no dejar un instante mi trabajo como presidenta tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene”, afirmó.



