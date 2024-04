Wilfredo Oscorima prefirió guardar silencio y tampoco exhibió en su citación el reloj Rolex. Este 10 de abril, sin embargo, el gobernador regional de Ayacucho deberá mostrar ante el Ministerio Público el costoso reloj y la respectiva declaración de titularidad, según informó su abogado, Humberto Abanto.

La defensa legal de la autoridad ayacuchano explicó que no habían sido notificados para llevar el reloj en cuestión y justificó el silencio de su patrocinado, y cuestionó a la Fiscalía, pues, asegura, citó a Oscorima con el propósito de utilizar su manifestación para incriminarlo e incluirlo en la investigación contra la presidenta Boluarte.

“Hay una mala práctica de la Fiscalía, citar a una persona como testigo, y luego tomar su declaración para luego convertirlo en investigado. Yo no estoy dispuesto a jugar este tipo de juego con el Ministerio Público ni con mi defendido. Cuando se hagan las cosas como son debida, nosotros responderemos”, explicó Abanto, quien aclaró que en la diligencia del próximo miércoles Oscorima ya no declarará. “En cuanto a la explicación esta ya acabó”, sentenció el abogado.

Abanto afirmó que su defendido no le contado nada sobre si le regaló un Rolex a la presidente “Si a mí me hubiera dicho una cosa como esa, me la tendría que decir en el marco del privilegio abogado cliente. El único dueño del secreto es él, no yo, si eso fuese así”, dijo el letrado.

Como se recuerda, el ayacuchano compró un reloj del mismo modelo y marca que el que usó la mandataria siete días después de su último cumpleaños (2023), lo que haría suponer que fue un regalo.

La presidenta Dina Boluarte es esperada mañana por la Fiscalía para que rinda su manifestación sobre los costosos relojes que lucía hastahace unos días.