El gobierno de Pedro Castillo podría provocar, nuevamente, su propia inestabilidad tras conocerse que su ministro de Agricultura, Óscar Zea, fue acusado de homicidio en dos ocasiones, y que en el último caso ni siquiera se practicó la prueba de sangre para descartar su participación en el grave delito.

En el Congreso, algunas bancadas ya están dispuestas a poner a debate la continuidad del legislador de PL como cabeza de esta cartera.

Por ejemplo, Carlos Anderson (Podemos) declaró que no se puede “normalizar” que miembros del gobierno tengan estos antecedentes.

“El ministro está involucrado en dos eventos de homicidios. El propio premier tendría que decirle ‘¿por qué no me informaste de eso?’; el Ejecutivo debería morirse de la vergüenza y renunciarlo; no podemos permitirle que esto se normalice”, manifestó.

Panorama reveló que Zea estuvo preso en 1999, en el penal de Juliaca (Puno), por el asesinato de Paulino Zeballos Huacas. Y en 2016 fue detenido en Lima porque no acudía al juicio que se le abrió en Puno por la cruel muerte, en 2006, de Edwin Parisuaña Quispe.

En ese entonces llevaba tres años como reo contumaz. Ayer, Zea dijo que no sabía que tenía esa condición, porque pensó que ya había concluido, y culpó a sus abogados por no informarle.

En ese caso, una sala lo absolvió del delito en 2010, pero un año después la Corte Suprema anuló esa sentencia al advertir que no se habían valorado las pruebas; entre ellas no se identificó el ADN de la sangre que fue hallada en la ropa del hoy ministro. Han pasado más de diez años y no se hizo nada, de acuerdo al reportaje.

Según el dominical, el también congresista exigía a Parisuaña el pago de una deuda. Ambos se encontraron en un bar y, al día siguiente, este último fue hallado muerto con la cabeza destrozada por las pedradas que recibió.

¿Nueva interpelación?

En comunicación con Perú21, Norma Yarrow (Avanza País) indicó que en reunión de bancada de hoy pondrán este tema a discusión para determinar qué postura adoptarán.

El parlamentario Roberto Chiabra (APP) también indicó que su bloque revisará este martes esta situación. Zea, por su parte, dijo que respetará la decisión del Parlamento si quiere interpelarlo.

Tenga en cuenta

-La única defensa de Óscar Zea fue decir que las acusaciones en su contra son “una patraña” y respecto al último juicio sostuvo que es “cosa juzgada”.

-En la Comisión de Fiscalización también evalúan citar al ministro de Agricultura para que aclare las acusaciones que pesaron sobre él.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el constitucionalista Víctor García Toma sobre la moción de censura contra el presidente Castillo aprobada en el Congreso.