Sin rodeos y bastante crítico, el exprimer ministro Óscar Valdés habla sobre la falta de firmeza y la actitud blandengue que, según dice, ha evidenciado el gobierno de Dina Boluarte en estos escasos 46 días. Además, reclama el apoyo político a las fuerzas del orden.

Ha sido otra semana de convulsión social. ¿Cuál es su balance de la marcha denominada Toma de Lima y la respuesta del gobierno?

Creo que el tiempo transcurrido, desde que se iniciaron los paros, bloqueos de carreteras, etc., deja un saldo muy negativo a la adaptación del gobierno con marchas y contramarchas. No ha habido una actitud firme para enfrentar un proceso que cada día va creando mayores problemas, no solamente al gobierno, sino también a la economía del país y, por supuesto, a la economía de todos los peruanos. El gobierno no ha sabido aplicar la inteligencia adecuada ni ha tenido la firmeza para defender y hacer cumplir los estados de emergencia decretados. Y, por otro lado, está la actitud blandengue y un poco omisa de los ministros del Interior y de Defensa. No vemos un gobierno que tenga medidas acertadas para enfrentar esta crisis, diera la impresión de que es un gobierno que solamente quiere hacer(se) el muertito o quiere flotar y no solucionar los problemas de fondo.

¿Qué tanto tiempo más puede ‘hacerse el muertito’ frente a una escalada de violencia que podría continuar?

El tiempo se está acortando y cada día es más probable la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y lo digo porque desde el sur sentimos que ha habido una actitud totalmente enfocada en Lima y se han olvidado del resto del país. Todo un despliegue para defender Lima, entre comillas, porque defenderla no significa poner a los policías como si fueran muñecos porfiados para que los agarren a palazos como si fueran de jebe. Ya hace rato han debido distinguir que esto no se trata de un proceso caprichoso de querer sacar a la señora Boluarte (…). Cuando vemos que quieren capturar aeropuertos de forma coordinada, que tienen el mismo mensaje a nivel nacional, que quieren paralizar la economía del país, creo que las cosas hay que tomarlas con la seriedad debida y no tener actitudes blandengues y estar llorando los muertos, porque acá lo que se tiene que hacer son investigaciones sumarias; deberíamos ya tener resultados. ¿Qué pasó con los 50 muertos? ¿Fueron realmente por acción de la Policía o de aquellos que entraron por el sur desde Bolivia? No puede ser que 20 mil o 30 mil que protestan a nivel nacional estén sobre la voluntad de 33 millones de peruanos.

Usted sostiene que el gobierno no tendría mucho tiempo de vida, pero ¿es la renuncia de Dina Boluarte la salida a esta crisis?

La señora Boluarte no está haciendo su papel de dirigir la nación como debería. ¿De qué nos sirve tenerla durante 18 meses más si esto va a continuar? Tenemos que buscar que se calmen las cosas, que el Estado se reorganice bien, que la Policía actúe con el apoyo político necesario, que se capture a estos revoltosos y se les ponga a buen recaudo y podamos llevar un proceso de elecciones este año (…). Hay disconformidad a nivel país con que continúe Boluarte, y pensamos que debería dar un paso al costado, asumir la presidencia José Williams y convocar a elecciones. Para eso el Congreso también tendrá que hacer reformas cortas, rápidas, y ya mismo.

Sin embargo, tanto la presidenta como sus ministros han señalado que ella no renunciará. ¿Cuáles son las medidas puntuales que deberían adoptarse para dar tranquilidad a la población?

Gran parte de los pobladores, y me incluyo, pensamos que Boluarte podría ser quien dé cierta estabilidad, sobre todo cuando salió de ella, motu proprio, un adelanto de elecciones. El problema está en que no saben qué hacer con el país, no saben imponer orden y, por otro lado, se han asustado de las muertes que ha habido; todos nos hemos asustado, pero ellos son los que están dirigiendo el país y tienen que darle explicaciones al pueblo. Si ella pretende seguir y no renunciar debería corregir esas cosas. No es el hecho de decir: “yo no quiero más muertos”, y que el país siga en el desorden y el caos. Ahora, si ella no va a remediar esto, lo más propio sería (decir): “Mira, no puedo con el país, voy a dar un paso al costado”. Los peruanos queremos progreso, paz, orden, y no queremos muertos, pero ellos son los responsables de conducir el país y tendrán que asumir su responsabilidad.

¿Fue un error quitarles inicialmente piso a los miembros de las fuerzas del orden? Se habla de una estrategia de contención; ¿es lo más acertado?

No. De ninguna manera la contención va a solucionar el problema porque acá no solo hay un descontento popular sino demandas políticas; no hay descontento por la educación, por la salud, todas las plataformas están orientadas a la renuncia de Boluarte, cierre de Congreso, convocatoria a elecciones. Hay gente que quiere llegar al poder. No olvidemos que Sendero Luminoso, a través del Movadef, quiere llegar al gobierno, y todos estos actos que ya configuran una situación subversiva –y de lo cual el gobierno no quiere darse cuenta– están allí. Lo que debe hacer el gobierno es darle a la policía las herramientas que le da la Constitución, que es que pueden hacer uso de sus armas cuando se ven afectados o están en peligro sus vidas. Eso no quiere decir que le dé poderes absolutos y que la Policía salga a matar a la gente; no, son profesionales, y tienen que hacer su trabajo.

¿Qué tanto pesa el factor Movadef en estas manifestaciones? El gobierno dice que ha identificado a quienes dirigen estas movilizaciones, pero no vemos mayores detenciones ni medidas concretas.

No hay una acción efectiva sobre estas personas que ya están plenamente identificadas. En la época de la subversión, Sendero Luminoso se alió con el narcotráfico, eso continúa, pero ahora tiene un nuevo aliado, que es la minería ilegal. El gobierno, con un sistema de Inteligencia que trabaje bien, debe detectar estas amenazas, pero, si Boluarte nombra a un calificado coronel del ejército para la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y, por una entrevista en la que ella comete un error, lo saca, ¿qué estabilidad le estamos dando a un órgano tan importante que produce Inteligencia estratégica?

En ese contexto, ¿cómo ve la postura del Parlamento? Ahí los congresistas no están convencidos de este recorte de mandato, algunos ni siquiera desean que los comicios generales se anticipen a abril de 2024…

El Congreso tiene gran culpa de todo esto. En vez de hacer la reforma en cuanto al proceso electoral, lo primero que está haciendo es ver la reelección y la bicameralidad; esa es su gran preocupación. Sabemos lo importante que puede ser la reelección de los congresistas para tener un Congreso más experimentado, y también la bicameralidad, para que haya una segunda instancia en el Parlamento, para que las leyes sean mejores, pero no es el momento, es inoportuno. Hemos tenido un referéndum en el que el 90% de la población votó en contra de la bicameralidad y el 80% dijo no a la reelección. Entonces, ¿cómo se les ocurre que van a meter al caballazo dos cosas que no se deben dar? (…) Y estos señores están pensando en alargar su mandato hasta julio del 2024, y algunos inclusive en que la elección debe ser hasta 2026. Creo que ellos están cavando su propia fosa y esto va a empeorar; en vez de mitigar el problema que está pasando el país, están contribuyendo a que se ahonde.

¿Qué le espera al Perú?

El Perú es un país hermoso, con muchísimos recursos. Hoy tenemos los minerales a los precios que tanto deseamos hace dos o tres años. Estoy seguro de que el Perú va a pasar estos baches. Y a los que somos empresarios también les digo: sigamos invirtiendo en nuestro país, no tengamos miedo y hagamos nuestro papel como empresarios para que el país siga caminando y creando trabajo.

Tenga en cuenta

Óscar Valdés Dancuart es empresario y militar. Fue presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera del Interior durante el quinquenio de Ollanta Humala.

“El Congreso tiene que modificar el artículo 117º de la Constitución, hacer los filtros para que no lleguen prontuariados al Parlamento y ver que haya más posibilidades para que haya partidos nuevos que participen”, sostiene.