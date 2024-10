Óscar Valdés: “Falta alguien que dirija el país”

El alarmante incremento de los robos, asesinatos, sicariato, secuestros, la declaratoria del estado de emergencia y el papel de las autoridades son analizados por el exministro del Interior Óscar Valdés.

Hay más víctimas de la criminalidad y el ministro del Interior dice que eso no determina que no haya resultados en la lucha contra la inseguridad.

Lamentablemente, tenemos un gobierno que no tiene dirección, falta alguien que dirija el país. Si la presidenta no lo puede hacer debería hacerlo el premier, pero ni él ni ella están haciendo la tarea de construir el país. El que debe llevar la batuta —secundando al premier o a la presidenta— es el ministro del Interior. El que está perdiendo la guerra es el comandante general de la Policía que debió haber organizado su fuerza y sacar de las actividades administrativas a los policías que están holgazaneando, y no estar pretendiendo hacer concursos de belleza. El problema se va a agravar porque no hay medidas, dirección ni políticas operativas. Dina Boluarte, el premier, el ministro y la Policía están perdiendo la guerra hace rato.

¿Se debió convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana?

La seguridad ciudadana debería ser manejada por el Consejo de Seguridad Ciudadana donde están el Poder Judicial, los fiscales, congresistas, ministros que deberían estar en sesión permanente para frenar esta ola delincuencial. Han matado a un profesor, ¿por qué tenemos tanta seguridad a congresistas y ministros? Por eso ellos no sienten la premura de pedir protección.

¿Era necesario declarar el estado de emergencia?

El ministro del Interior hace rato que está de más, no está capacitado. El estado de emergencia por sí no va a solucionar el problema si no hay planes concretos para ejecutar. No se está trabajando bien, la presidenta no sabe lo que está haciendo, ella no gobierna, reina, y tenemos un premier más dedicado a defenderla; no tenemos quién dirija.

