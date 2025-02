Óscar Valdés: "Es urgente una reorganización, una limpieza de la Policía Nacional"

La escandalosa foto de tres policías de diferentes divisiones de Trujillo al lado de integrantes de la organización criminal Los Pulpos en la piscina de un sauna ha causado indignación.

Pero, ¿qué es lo que hace que efectivos policiales que deberían encargarse de resguardar a la población frente a la ciudad y defenderla de los criminales prácticamente se sumen a sus filas sin vergüenza alguna? ¿No hay acaso dentro de la institución policial una unidad que prevenga este tipo de situaciones? ¿Qué preparación es la que reciben en las escuelas?

El exministro del Interior Óscar Valdés, en declaraciones a Perú21, sostuvo que "esta situación no es de extrañar debido a que muchas bandas criminales han logrado a infiltrar dentro de la Policía Nacional a sus integrantes debido a la falta de filtros en el proceso de reclutamiento".

A esto se suma, dijo, que debido al incremento de los casos de inseguridad ciudadana nuestras autoridades han optado por disponer que los estudiantes de las escuelas de policías egresen excepcionalmente y antes de tiempo sin haber recibido toda la preparación adecuada para enfrentar a la delincuencia.

"Hay gobiernos que han querido sacar policías incluso con apenas 9 meses de preparación y sin ningún filtro, ni siquiera se cumple con el biotipo que debería tener un policía en cuanto a estatura, por ejemplo, se ha recibido a estudiantes sin ningún control y muchas bandas han infiltrado a sus familiares y a sus integrantes", manifestó.

Añadió que la Dirección de Inteligencia debería detectar a los malos policías, pero eso no ocurre, y agregó, a partir de su experiencia, que en todo caso tendrían que ser los comisarios o jefes de zona quienes, siendo los más cercanos a los efectivos, "deberían estudiar a su propia gente y ver si hay signos exteriores de riqueza, comportamientos extraños y denunciar esto a Inspectoría que, sin embargo, tiene una organización elefantiásica que le impide actuar de manera rápida".

Imagen Muchos estudiantes de las escuelas de Policía egresan de las aulas de manera anticipada por decisiones politicas con las que se busca enfrentar la inseguridad ciudadana.

"Entonces, yo diría que todo esto se debe a que, primero, no hay filtros adecuados e ingresan infiltrados por las mismas bandas a la Policía; segundo, no hay un organismo de control que detecte a aquellos efectivos que están yendo por el mal camino y los denuncien, y a esto se suma la ausencia de normas legales que permitan que los policías que han incurrido en este tipo de delitos sean dado de baja inmediatamente", subrayó.

"Si el actual ministro del Interior (Juan José Santiváñez) era el gran defensor de todos estos policías que iban por mal camino y los hacia reingresar a la institución, entonces, fíjese cómo estamos de mal", prosiguió.

El extitular del Interior, en esa línea, insistió en que el Congreso de la República debe dar normas que permitan expectorar a los malos efectivos de la institución pero, además, indicó, debe procederse de manera inmediata y urgente a una reorganización de la Policía Nacional.

"Estamos formando mal, no los formamos en el tiempo adecuado, no filtramos bien, y como consecuencia vamos a tener policías débiles. Y no solamente eso, mucha gente no denuncia las extorsiones porque sabe que al día siguiente los extorsionadores van a ser notificados por la misma Policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que hacer una reorganización de la policía ya, una limpieza de la Policía es urgente", enfatizó.

