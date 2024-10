Oscar Valdés: “El Gobierno no sabe qué hacer con el país”

Desacreditado por una desaprobación histórica del Gobierno que defiende, el premier Gustavo Adrianzén se atrevió, sin consultarle a la presidenta, a ratificarse a sí mismo en el cargo. También —pasando otra vez por encima de Boluarte—, ratificó al insostenible ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya cabeza reclama hace tiempo la población atemorizada por la inseguridad que no ha sabido enfrentar.

A Oscar Valdés no le parecen extrañas las respuestas de Adrianzén. Para el expremier lo único que demuestra este Gobierno es que no sabe qué hacer.

“Lo que pasa es que no quieren decir la verdad, no quieren enfrentar la situación penosa que viven con ese 4% de aprobación en las encuestas, y el no saber qué hacer con el país, que es lo más grave. Dina Boluarte nombró a Adrianzén para tener alguien que la defienda”, dijo en entrevista a Perú21TV.

El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros cuestionó, además, la actitud de la presidenta y sus ministros con la prensa y explicó que ese maltrato es producto de la incompetencia que tienen ante la falta de resultados. “Lo único que hacen es intentar culpar a la prensa de sus errores”, señaló.

Más allá de lo que imagina Adrianzén sobre su permanencia y la de su ministro en el cargo, la también expremier Ana Jara Velásquez señaló que ninguno da para más y que Boluarte debe escuchar a la población y cambiarlos.

“Ya es hora que la presidenta nombre un nuevo primer ministro. Sería un gesto de cara a la ciudadanía, de decirles estoy entendiendo su malestar y que algunos ministros no están a la altura de la crisis de seguridad ciudadana y de otros sectores", indicó la exministra de la Mujer a Perú21TV. .

Sobre la permanencia del ministro del Interior dijo; "Los 1,500 asesinatos en el país producto de la criminalidad hacen insostenible la continuidad del ministro”.

