Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, el JNE debió respetar los plazos que establece la ley electoral para admitir las demandas de nulidad de las actas de mesas de las sufragio.

“Ese es uno de los temas que todavía no se ha aclarado, y creo que es oportuno que el JNE establezca que los plazos que establece la ley, como los reglamentos, deben cumplirse en su total dimensión. Que la presentación de los escritos se limite hasta las 20 horas u 8 de la noche del ultimo día en el que vence el plazo, me parece, que limita el derecho de las partes que participan en el proceso. Porque disminuye el plazo en este caso de tres días, a dos días y horas. Y eso no es correcto”, indica.

Para Urviola, ya no hay excusa que valga pues el proceso de recepción de recursos es de forma virtual.





Óscar Urviola

“Me parece a mí, que estando en un entorno virtual donde el sistema puede recibir los recursos y los escritos hasta el último minuto que venza el plazo, es posible. El JNE debe considerar legalmente que se pueda presentar un escrito hasta los 11 y 59 minutos, que es lo correcto. Las limitaciones, antes, estaban marcadas por respetar los horarios de los trabajadores, pero hoy en día el sistema puede estar operativo las 24 horas”, indicó el expresidente del Tribunal.

Finalmente concluyó que es necesario que las entidades electorales sean lo más transparentes para dar un clima de bienestar y calma en la población, que espera pacientemente los resultados oficiales de esta segunda vuelta. Al final de esta entrevista, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo anunció como su nuevo abogado.

