Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, cuya labor fue enrumbar la vacunación en el país y asegurar la inoculación de los 33 millones de peruanos. Deslinda que algún retraso de deba a su gestión y más bien apunta a la Cancillería, que no se preocupó por la llegada de vacunas.

Entrevista a Oscar Ugarte

“La principal responsabilidad de la cancillería peruana y de todas las cancillerías es conseguir las vacunas y todos los países lo han asumido así. Y creo que eso debe continuar porque eso no tiene color político. No importa que el gobierno sea así o asá eso es para el país”, indicó Ugarte.

En otro momento, explicó cómo es el proceso de adquisición y llegada de vacunas.

“¿A quién le corresponde gestionar la llegada de lo que está contratado y pagado y de lo que está por venir? les corresponde a las actuales autoridades, pero no están haciendo eso. A mí me parece que están un poco desconcertados. Una labor muy importante siempre ha sido el de la Cancillería porque cada empresa tiene su matriz en un país determinado, Pfizer es norteamericana igual que Moderna y Jonhson and Jonhson, y por lo tanto, la gestión con las empresas las hacía el embajador y el equipo diplomático de Washington. En mi opinión eso se ha desarticulado y paralizado, porque es público y notorio que la cancillería ha estado con otra agenda”, concluyó el exministro Óscar Ugarte.

