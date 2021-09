El encuentro a puerta cerrada y fuera de la agenda oficial del presidente Pedro Castillo con el dictador venezolano Nicolás Maduro, que denunció ayer Perú21, no pasará por agua tibia. Pero dado que el responsable político es el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, será él quien dará cuenta a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de todos los entretelones de un encuentro en el que, dicho sea de paso, él no participó. Lo hará el próximo lunes 27 de setiembre.

En declaraciones a Perú21, el titular del grupo de trabajo congresal, Ernesto Bustamante, precisó que el canciller deberá precisar en qué circunstancias se produjo el conclave presidencial, que se llevó a cabo en el marco de la Cumbre de la CELAC, en México, cuáles fueron los temas de agenda y en qué estado se encuentra actualmente la relación con Venezuela.

Sobre todo, sostuvo, luego que el primer ministro Guido Bellido le enmendara la plana públicamente al vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien precisó que nuestro país no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde 5 de enero de este año.

Bellido, en este caso, actuó de manera desleal con el canciller y con su jefe directo, que es el presidente Castillo, quien en ese momento participaba en un foro mundial de la ONU, afectando la imagen del mandatario y del país.

“Esta reunión afecta la transparencia que debe rodear todo acto del jefe de Estado. Es obligación del mandatario informar al país sobre estos hechos y no llevar a cabo reuniones secretas, clandestinas o como quieran llamarlas; eso amerita una explicación”, declaró a Perú21, por su parte, la legisladora por Avanza País, Roselli Amuruz, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La titular del grupo de Constitución, Patricia Juárez, en tanto, coincidió con esta postura. “En la agenda presentada al Congreso para la autorización del viaje del presidente Castillo no estaba prevista ninguna reunión con Maduro. El presidente le debe una explicación al Congreso”, escribió en sus redes sociales.

BELLIDO INSISTE

Mientras tanto, en declaraciones al diario Correo, el jefe del gabinete Guido Bellido se ratificó no solo en sus expresiones en favor de Venezuela, sino en aquellas que desautorizaron al viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura; es un país que viene construyendo su propia democracia”, declaró, tras sostener que la línea establecida por el jefe de Estado no puede ser rectificada por el vicecanciller.

DISCREPANCIAS

Sin embargo, no todos en Perú Libre comparten esta posición. El congresista Roberto Kamiche manifestó que, en su opinión, el gobierno de Nicolás Maduro no es legítimo y enseguida cuestionó su política que, dijo, “vemos que ha traído esta gran migración no solamente en el Perú, sino a otros países de la región”.

En esta polémica entró a tallar también el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien, al igual que su colega del Interior, Juan Carrasco, se alineó a favor del canciller Maúrtua en lo que respecta a Venezuela. “Es el presidente quien lleva adelante la política exterior al igual que el canciller, (...) es eso lo que dice la Constitución”, subrayó. ¿Le habrá quedado claro a Bellido?

TENGA EN CUENTA:

En su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller Óscar Maúrtua deberá fundamentar también las razones por las que se ha restablecido relaciones diplomática con Sarahaui.

El congresista Héctor Ventura calificó el encuentro de Castillo y Maduro como una reunión “hecha bajo la mesa e ilegal”.

