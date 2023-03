El ministro de Educación, Óscar Becerra, expresó sus disculpas por unas recientes declaraciones acerca de un grupo de mujeres aimaras que protestaba con sus hijos en Lima y que fueron rociadas de gas lacrimógeno por miembros de la Policía.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, dijo en aquella ocasión el ministro.

Luego de dichas expresiones, varias instituciones, políticos y personalidades criticaron al titular de Educación.

“Rechazamos enfáticamente expresiones denigrantes emitidas por el titular del Ministerio de Educación contra la dignidad de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas aimaras”, se lee en el mensaje publicado por la Defensoría del Pueblo en Twitter.

El Movimiento Manuela Ramos también cuestionó dichas palabras: “Mujeres que se manifestaban de forma pacífica y que habían llevado a sus hijos en las espaldas fueron fuertemente reprimidas por la PNP, quien lanzó bombas lacrimógenas sin ninguna consideración a las y los niños. Ahora el Ministro de Educación las tilda de ‘peor que animales’ e incluso las acusa de haberlos ‘alquilado’”.

Ante la ola de reclamos y críticas, el ministro Becerra se disculpó.

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación. La forma como me he expresado, sí, definitivamente (ha sido desafortunada) y por eso he ofrecido ya una disculpa”, dijo Óscar Becerra a la prensa.

“No he referido en ningún momento a las mujeres aimaras, eso quiero aclarar. Eso ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a los peruanos”, agregó el titular del Ministerio de Educación.





