El teniente general Óscar Arriola explica cuáles son los esfuerzos que el Estado peruano viene haciendo en la frontera con Ecuador y manda un contundente mensaje al prófugo dueño de Perú Libre.

¿Lo que ocurrió en Ecuador puede suceder en nuestro país teniendo en cuenta las características de nuestras cárceles?

El fondo de todo esto es el control del tráfico ilícito de droga. Hay 22 organizaciones terroristas que ha definido bien Ecuador, pero en realidad son tres las que entran a la disputa. Los Choneros, que está vinculada con el cartel de Sinaloa, Los Tiguerones y Los Lobos, que están relacionadas con Jalisco Nueva Generación. En el momento que empieza el martes negro en Ecuador, aquí en Perú se intervienen los 68 penales. Esa intervención ya te da una lectura del control del principio de autoridad que se ejerce; si no, ya se hubieran producido situaciones violentas como en Ecuador que recién se han solucionado.

Ecuador anunció que devolverá a los delincuentes a sus países de origen. ¿A la Policía le preocupa este plan?

Todo lo que traiga peligro o ponga en riesgo a los ciudadanos peruanos por supuesto que nos preocupa. La Cancillería, Justicia e Interior deben hacer un análisis para ver en qué modalidades se trasladaría a estos internos. Si es para que terminen de cumplir una condena o cuál es su estatus para, así, nosotros adoptar las medidas que minimicen el riesgo si estas personas llegan al país.

¿Cuál es el trabajo que se viene haciendo para impedir el paso ilegal por nuestras frágiles fronteras?

Definitivamente, las fronteras en el mundo no son absolutas respecto del control y la seguridad de los Estados. Ese mismo día que empezó la noticia de la violencia que envolvía el Ecuador, el ministro de Defensa y el ministro de Interior viajaron al norte del país, con ellos 500 policías que reforzaron la parte visible y algunas partes estratégicas. También, una cantidad considerable de agentes de inteligencia, porque la inteligencia puede adelantarse con alguna información puntual que permita hacer frente a este paso fundamentalmente de criminales. Los recursos humanos serían insuficientes para cualquier Estado si se pretende colocar agentes en distancias de 140 kilómetros como en Tumbes o en los 243 kilómetros de frontera con el Ecuador que tiene Piura. En una reunión el día viernes con todas las policías de la región se hizo un análisis exhaustivo y de estrategias que se mantienen en reserva, pero lo que sí se puede decir es la predisposición de todas las policías de ayudar a Ecuador en todas las asistencias técnicas, humanas, tecnológicas y estrecha coordinación para atacar el problema.

El domingo Perú21 publicó un reportaje que aclaraba la situación del robo de granadas y municiones del Ejército que terminaban en manos de delincuentes y que incluso acabó con la vida de un policía. ¿Los institutos armados y la Policía han coordinado para saber dónde están, realmente, sus municiones?

Hay un departamento de investigación de Armas y Explosivos de la Policía que está enfocado en realizar las investigaciones. En septiembre la Policía y las Fuerzas Armadas nos constituimos para realizar verificaciones, comprobaciones, investigaciones y que eso sea un punto de partida de auditorías e investigaciones al interior de cada una de las instituciones.

¿Qué concluyó la auditoría?

Continúa porque las cantidades son ingentes, y se va a actuar definitivamente con el Ministerio Público. Hace tres días, luego de una intervención de ocho criminales irrecuperables venezolanos del Tren de Aragua, hay una información de que habían lanzado tres granadas, al inmueble colindante. Udex ha ido a recogerlas con éxito.

¿Cómo es que obtuvieron estas granadas?

Cuando se investiga una organización criminal que comete delitos de impacto, siempre tiene que haber una línea del abastecimiento. Recuerdo que cuando capturamos a Los Injertos del Fundo Oquendo incautamos 24 fusiles, varios de ellos AKM rusos y los otros AKM coreanos; los coreanos, por supuesto que los había traído la Policía Nacional y los rusos la Fuerza Aérea. Se realizaron capturas importantes, recuerdo a un mayor y un oficial que trabajaban en el departamento de armas y municiones y también en la FAP, tres suboficiales que trabajaban en este departamento de armas y municiones. Esa es la manera de enfocarnos en una investigación profunda y que no quede ni una arista y ni uno de los responsables fuera.

El prófugo Vladimir Cerrón ha llegado a retarlo. En realidad reta al Estado quien hasta ahora no puede capturarlo. ¿Cómo va ese trabajo?

No podría contestar las cosas que Cerrón indica. Lo cierto es que él debería en estos mismos momentos pensarlo y ponerse a disposición, pero esa es una decisión para una persona inteligente. Debería ponerse a derecho hoy, es una buena fecha. Él tiene dos requisitorias: una por la sentencia por el delito de colusión y otra prisión preventiva por 36 meses por el delito de lavado de activos. También tiene un impedimento de salida del país por estafa y otras defraudaciones. Cuando digo que va a ser capturado, no es que uno incumpla esto, sino que la fecha es la que no se puede predecir. Un mínimo error tecnológico lo podría hacer caer.

¿Han identificado al brazo protector de Cerrón?

Definitivamente, habría alguien que lo está asistiendo para que pueda sobrevivir. Una persona con gran cantidad de dinero también tendrá que dar la cara, se pone en riesgo. Pero el momento llegará porque tendrá un gran desgaste. La otra investigación a Cerrón es por el delito de terrorismo. Está comprobado que quiso comprar el silencio de Eddy Villarroel (Sacha) y mandarlo al extranjero. Cuando estaba en la Dircote pedimos la prisión preventiva, pero el fiscal solo solicitó, lamentablemente, comparecencia con restricciones. Digo lamentablemente, porque la historia hubiera sido otra y este señor ya estuviera fuera de circulación donde debe estar, por los tantos crímenes y delitos que ha cometido.