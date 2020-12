El general Óscar Arriola se estrena como jefe de la Dircote con un megaoperativo que permitió la captura de los nuevos integrantes de Sendero Luminoso que operan en Lima y Callao. El también analista de inteligencia explica cuál es el objetivo de estas personas y por qué no se debe pasar por agua tibia las acciones clandestinas de los seguidores del genocida Abimael Guzmán.

¿Cómo se inicia esta investigación que ha permitido la captura de miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso?

Son 76 detenidos, a la fecha, por la operación Olimpo 2020. Esto se da a partir de la unión de los trabajos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). También participó el Ejército. Desde 2015 se vienen haciendo actividades de inteligencia, escuchas legales, videovigilancia, agentes encubiertos de tal forma que se ha venido acumulando gran cantidad de elementos de convicción graves y suficientes que mañana serán las pruebas y las evidencias incuestionables para probar el delito de pertenencia o afiliación terrorista de estas personas que han sido investigadas debidamente.

¿Cuál es la diferencia con el operativo Perseo, realizado en 2014?

Perseo sigue en curso y está por entrar a juicio oral. En Perseo se hizo un seguimiento e investigación y se incautó los documentos que vinculan directamente al Movadef con Abimael Guzmán. Las escuchas legales en donde Guzmán ordena que los abogados Crespo, Gamero y Fajardo vayan a la Base Naval del Callao llevando la resolución de rechazo del Movadef –que pretendía inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el pensamiento Gonzalo–, la ley electoral y el reglamento. En la celda de Guzmán se encontraron esos documentos y la apelación del Movadef (para el JNE) hecha con el puño y letra de Guzmán.

En Perú21 publicamos ayer un video en el que los miembros del Movadef juramentan en nombre del pensamiento Gonzalo, pero aun así hay personas que preguntan erróneamente ‘por qué levantar el cuco del terrorismo’. ¿Qué les puede decir?

No es despertar el cuco. Trabajamos de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial para advertir que existe un trabajo clandestino de SL. Dicen algunos ‘ellos ya están derrotados, ¿para qué los despiertan?’. Ellos no están durmiendo, están trabajando clandestinamente al 95% y el 5%, así nos engañan a todos los peruanos, está haciendo un trabajo pro amnistía y hacen ver que su labor se da en los cánones de la paz. Esto es lo contrario a la realidad. En la clandestinidad se están organizando para un reinicio de la lucha armada. Por eso se hace esta operación. El delito es de pertenencia y estamos demostrando que pertenecen a la organización terrorista Sendero Luminoso. Ha sido muy difícil hacer entender que el Movadef es SL. Este es un delito de peligro abstracto; o sea, no es un delito que exija el resultado dañoso.

En años anteriores he conversado con oficiales de la Dircote y ellos me hacían saber de su malestar con algunos jueces que preguntaban dónde está la bomba, dónde está la pólvora, dónde está el peligro. ¿Cómo hacer comprender ahora a ese sector del PJ que quiere ver una bomba para recién determinar que son terroristas?

De todos los detenidos, hay 48 excarcelados por terrorismo. Personas que han purgado condenas por 15 o 20 años y siguen sosteniendo el pensamiento Gonzalo; esta es la materialización del delito de terrorismo. No es una ideología, no es la libertad del pensamiento: el pensamiento Gonzalo es Tarata, es Soras, Lucanamarca, Frecuencia Latina. Si nosotros tenemos la experiencia del terrorismo de Sendero Luminoso, el peligro está en el pensamiento y en las reuniones clandestinas. Si nosotros hubiéramos hecho una operación en 1979 o 1980, antes del inicio de la lucha armada y hubiésemos dicho ‘estos señores van a desatar una ola y un derramamiento de sangre fratricida entre peruanos y van a matar autoridades civiles, militares, eclesiásticas’; en 1979, seguramente hubieran dicho esto está en la cabeza de alguien, pero ¿cuál es la prueba? Miren lo que nos hubiéramos ahorrado. Hoy en 2020 se reúnen clandestinamente y tienen un Plan de Construcción del Partido. Todo está documentado.

Entonces, ¿considera que ahora, con todas las pruebas que se tienen, el PJ no va a dudar en poner una prisión preventiva o más adelante una condena?

Considero que el PJ no va a tener duda en dictar una prisión preventiva y, después del juicio oral, emitir una sentencia condenatoria. Igual será con Perseo. En ese caso, el Poder Judicial dijo que no cabía duda de que el Movadef era Sendero Luminoso.

En Perú21 hemos publicado investigaciones alrededor del Plan de Construcción. Hay un punto que habla de infiltrarse en las luchas sociales que a veces tienen justas demandas, como el caso de los comerciantes de La Parada, o el peaje de Lima Norte, entre otros. ¿En las últimas protestas hubo infiltración de Sendero Luminoso para generar vandalismo?

En el Plan de Construcción dice que ‘hay que entrar’ en donde se encuentra el descontento popular. En todos los rubros productivos inclusive en el aspecto privado. Ellos no pierden la oportunidad de organizar y enseñar cómo se hace una protesta con una alta dosis de violencia. En La Parada (2012), el peaje de Lima Norte (2017) no cabe duda de que hubo consignas senderistas. En Ica no podemos afirmar nada hasta tener la certeza de que estuvieron integrantes de SL y que su presencia responde a una consigna o disposición del mismo SL.

En redes sociales y algunos líderes de opinión hablan de ‘terruqueo’, y afirman que se quiere terruquear a los que se manifiestan. ¿Cómo analiza usted esta situación?

En la Dircote analizamos las cosas con mucha frialdad y con mucho profesionalismo y con una alta dosis de especialización. Lo que hubo en el Perú no fue guerra civil, ni conflicto armado interno, ni violencia social ni violencia política; fue terrorismo. Lo que hay es terrorismo. Y lo que habrá será terrorismo si no nos adelantamos a evitar esto. Nunca escuchará a algún efectivo especializado terruquear. Una persona que expresa su opinión discordante contra un sistema no puede ser llamado terrorista. Rechazamos la posición de que se pretenda señalarnos de que estamos terruqueando. No hay mayor prueba objetiva ni menor que hablar a favor del pensamiento Gonzalo. Acá no estamos para terruquear a nadie, nos alejamos de ese término. Nosotros nos ceñimos a lo que dice el delito, tal cual.

Fiscalía y Policía dan duro golpe al MOVADEF

¿Qué es lo que se está haciendo en el Vraem? ¿Se trabaja con la misma fuerza con la que se ha trabajado en Lima?

Sí se trabaja arduamente. Las Fuerzas Armadas y la PNP vienen realizando operaciones de inteligencia para terminar de una vez por todas con los Quispe Palomino. Hace unos días hemos enterrado a integrantes de nuestras fuerzas del orden.

Es que, lamentablemente, la mayoría de las noticias son de fallecidos nuestros y no hay una baja importante del enemigo.

Hasta 2016 en todas las elecciones hubo atentados terroristas en el Vraem. Las últimas seis elecciones no hubo ni un solo atentado porque ha habido bajas considerables al interior de SL de los Quispe Palomino. Están encapsulados en el Vizcatán del Ene. No pueden salir a un lugar cercano a hacer un atentado terrorista. Nunca un estratega le va a decir faltan tantos meses para la captura porque mañana puede haber una operación que acabe con los Quispe Palomino.

¿Los continuos cambios en el comando policial afectan a las unidades operativas como la Dircote?

No ingresaré a ese plano porque tiene una relevancia política. Pero te voy a responder que esta es una estrategia sostenida y planificada de corto, mediano y de largo alcance.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo Sendero Luminoso se reinventó en el Movadef?