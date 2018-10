Orlando Velásquez: "La ratificación de Chávarry para mí era lejana y estaba un tanto al margen"

El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez , afirmó que él "estaba un tanto al margen" de la ratificación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Descartó, en esa línea, que la reunión que, como evidencian nuevos audios publicados por El Comercio, coordinó con el destituido ex juez supremo César Hinostroza haya sido para tratar la ratificación del hoy titular del Ministerio Público.

"La ratificación de Chávarry para mí era lejana y estaba un tanto al margen, porque estaba un poco ocupado en otras cosas", sostuvo en diálogo con RPP.

Velásquez explicó que la cita coordinada con el hoy detenido ex magistrado era para hablar sobre el proyecto de una escuela judicial, debido a que Chávarry e Hinostroza eran presidente y vicepresidente de la Academia de la Magistratura.

"Yo tenía una lucha irreconciliable porque se instaure la escuela judicial, la única posibilidad de tener jueces a largo plazo, idóneos, apóstoles. En ese contexto, la Academia de la Magistratura se oponía por cuanto era un poco invadir sus fueros según ellos", señaló.

Vea también Poder Judicial condena a Rómulo León a cuatro años de prisión efectiva

El ex titular del CNM señaló que su asesor Raúl Vidal era el encargado de asistir a la reunión de la que se habla en los audios; sin embargo, aseveró que este le ha dicho que no lo atendieron.

"Raúl Vidal era mi asesor, él me dijo que iría a una reunión para tratar con ellos. Yo le he preguntado el día de hoy con la salida de este audio, y él me dice que no lo atendió, entonces, yo tengo la documentación correspondiente", manifestó.

Vea también Humberto Abanto admite hasta 4 contratos con el Congreso de la República

Al ser consultado por la ratificación de Chávarry, pese a sus calificaciones; Velásquez indicó que ello tendría que consultársele al ex consejero Baltazar Morales, quien reparó en ello en una sesión del CNM.

"Baltazar Morales fue quien preguntó, pero se quedó ahí y no incidió más. La denuncia del cambio de notas ha sido posterior cuando se produjo la crisis del CNM. Él es quien preguntó y él es el que ahora tendría que explicarnos qué pasó", declaró.