Orlando Velásquez: "No se puede ser juez y parte"

Para el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez , el proyecto del Poder Judicial para cambiar la forma de elección y conformación de los miembros de la citada institución solo busca sus propios intereses. “No se puede ser juez y parte”, dice.

El Poder Judicial remitió al Congreso un proyecto de ley que busca que al menos cinco de los siete miembros del CNM sean profesionales del Derecho y que lo integre un juez. ¿Cuál es su posición?

Están buscando jueces a su medida. Ellos tienen libertad de hacer las propuestas que consideren, pero el Poder Judicial no puede ser juez y parte.

¿Se discrimina a otros profesionales al requerir que solo sean abogados?

Por supuesto. Es un absurdo ese pedido del Poder Judicial. En la historia del CNM hemos tenido médicos, ingenieros, enfermeros, entre otros profesionales. No olvidemos que el CNM es un organismo administrativo y no jurisdiccional. Nosotros juzgamos conductas de jueces y fiscales.

¿Cuál sería el objetivo de esta propuesta?

Quieren bajar el nivel del CNM. Es lamentable que la Corte Suprema, en vez de respetar las instituciones y fortalecerlas, esté buscando sus intereses.

La Corte Suprema de Justicia plantea eliminar la ratificación de los jueces cada siete años. ¿Qué opina?

Se trata de una decisión lamentable e inoportuna porque, en este momento, hay muchos cuestionamientos al sistema de justicia. Debemos actuar con transparencia para que la opinión pública se sienta respaldada.

Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se propone eliminar la ratificación porque es una especie de “espada de Damocles” que pone “contra la pared” a los jueces. ¿Esto es así?

La ratificación es cada siete años. No es una constante. (Rodríguez) que esté tranquilo. No tiene por qué ser un dolor de cabeza para los magistrados. La ciudadanía respalda la ratificación de los jueces siempre que realicen bien su trabajo.

Además, el titular del Poder Judicial ha manifestado que la ratificación es innecesaria porque cualquier persona puede presentar una queja ante la Oficina Nacional de Control de la Magistratura (OCMA) sin sustento alguno...

No hay que temer a las evaluaciones. Si es que los magistrados han actuado correctamente, se les ratifica de inmediato. Se trata de evaluar las quejas y motivaciones. Somos conscientes de que hay muchas denuncias contra ellos sin sustento. El CNM está dispuesto a dialogar. Parece que los jueces no viven el presente, el CNM ya cambió y modificó sus procesos. Están pensando en la época de antaño en la que se llamaba a los jueces y se ponían nerviosos. Es mucho más sano y transparente, y así la opinión pública tiene la garantía de que se les está otorgando la confianza a los jueces que son honestos y capaces. El CNM quiere trabajar sus procesos con democracia, libertad y transparencia.

Pero qué pasaría si dejan de ser evaluados...

Dejar de ser evaluados significaría que el juez esté prácticamente libre de vigilancia y supervisión. La ratificación es eso: evaluar si ha respondido a las expectativas y, si no es así, no se le ratifica la confianza.

Algunas voces consideran que en el Poder Judicial hay mucha argolla y ellos estarían atrás de esa propuesta.

Yo no podría decir eso ni dar nombres. Quizá Rodríguez responde a su colegiado que no quiere ser evaluado. Simplemente, es una propuesta de ellos. Solo pedimos que nos ayuden a seguir perfeccionando nuestro reglamento.

¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que los procesos de elección de magistrados se realizarán con transparencia?

La época del ex consejero (Alfredo) Quispe Pariona fue un fenómeno que pasó en el CNM. Espero que no se repita nunca. Nuestra gestión es transparente, eficaz y moderna.

DATOS



- El presidente del CNM asegura que no hay favoritismos. “Ahora son elegidos de acuerdo a sus promedios y buenas calificaciones, pase lo que pase, y eso no le gusta a mucha gente. Ya no hay jueces elegidos a dedo y por eso nos cuestionan. Ahora hay meritocracia”, afirma.



- Respecto al caso del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien busca retornar al Ministerio Público, exclamó: “Ramos Heredia está destituido. Él tiene varios procesos pendientes y tiene que dar cuenta. Es imposible que regrese”.