Orlando Martello: "Fue una presión legítima para reponer a fiscales"

Desde Brasil, vía telefónica, el fiscal Orlando Martello , miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato, saludó que el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , haya dado marcha atrás y ratificado a los fiscales Rafael Vela y José Pérez en el equipo especial Lava Jato. En diálogo con Perú21, Martello, quien estará a cargo del interrogatorio a Jorge Barata y a otros cinco colaboradores, indicó que no habrá problemas con las postergaciones de las diligencias que se realizarán en Curitiba, capital del estado de Paraná, en Brasil. Aquí su palabra.

Chávarry retrocedió en su decisión y repuso a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¿Qué opina?

Veo con buenos ojos que el fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) haya ratificado a los fiscales Vela y Pérez. Estaba equivocado en su decisión. Es un buen camino retroceder para que los fiscales continúen con las investigaciones porque ellos conocen los casos a profundidad. Fue lo más sabio.

La presión social y política fueron claves para que el fiscal de la Nación dé marcha atrás en su remoción.

Es un camino natural y una presión legítima que ha surtido efecto. La sociedad, la población de Perú está muy bien informada de los hechos y tiene una conciencia política muy buena. La población tiene que presionar a sus gobernantes y funcionarios para que hagan un buen trabajo.

Tenemos información fiscal de que los interrogatorios a Jorge Barata y a los otros colaboradores se postergarán para febrero debido a que el equipo de fiscales peruanos se ha visto perjudicado con la decisión inicial de Chávarry.

Aún no me han informado, pero las diligencias son en beneficio de las autoridades peruanas. No hay problema en que haya cambios o postergaciones. Actualmente, nos encontramos en un receso judicial en Brasil. Se ajustarán las fechas. Los colaboradores están dispuestos a brindar su declaración.

Los fiscales Vela y Pérez han pedido la renuncia de su superior Chávarry. ¿Considera que el titular del Ministerio Público debe dejar su cargo?

No conozco a profundidad la investigación en la que presuntamente el fiscal de la Nación estaría involucrado. Estoy enterado de algunos hechos solo por la prensa.

Le cuento, acusan a Chávarry de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto...

No me quiero meter en asuntos internacionales de otros países.

Inicialmente, ¿cómo tomó la noticia de la salida de los fiscales Vela y Pérez?

No se puede sacar a los investigadores que están haciendo un buen trabajo por cuestiones que no son claras. Se tiene que dar independencia a los investigadores para que hagan un trabajo serio y profundicen en sus casos. Es un principio mundial que no se presione a los fiscales por cuestiones políticas.

Tras el anunció de Chávarry de retirar a los fiscales, el presidente de la República, Martín Vizcarra, presentó un proyecto para reorganizar la Fiscalía.

El presidente (Vizcarra) fue firme en expresar su opinión y tomar acciones. Fue sensible a este reclamo popular y se preocupó en proteger a la sociedad. Toda la población de Perú quiere que la investigación del caso Lava Jato continué y haya resultados.

¿Hubo preocupación de su parte al enterarse de que los casos del equipo Lava Jato, que implican a los ex presidentes Toledo, García, Humala, y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros, estaban en riesgo?

Nuestra preocupación es que todos los hechos ilícitos en Perú o en otros países se paralicen. Es una preocupación en general porque se trata de casos complejos.

Algunas voces consideran que Vela y Pérez hubieran podido ser sustituidos por otros fiscales.

El hecho de que sean sustituidos por fiscales competentes igual tomaría un tiempo para que entiendan la complejidad del caso. Toma años de investigación. Habría una pérdida de tiempo.

TENGA EN CUENTA



- Aparte de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, también brindarán sus testimonios José Américo Spinola, Marcos Grillo, Sergio Nogueira, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Igor Braga Vasconcelos.



- En un inicio, la cita estaba prevista del 14 al 18 de enero, pero debido a los cambios en el equipo Lava Jato, ahora se prevé que sea en febrero.



- La constructora Odebrecht pagará una reparación civil de S/610 millones al Estado peruano, según el preacuerdo al que se ha llegado. Se ha creado un fideicomiso para garantizar los pagos.