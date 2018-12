Orlando Martello: “Está todo listo para interrogar a Jorge Barata”

El fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato, ya está listo para dirigir el interrogatorio a Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, por los fiscales peruanos que integran el equipo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía. La cita es del 14 al 18 de enero en Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur de Brasil. En diálogo con Perú21, el funcionario brasileño se pronunció sobre la importancia del acuerdo entre la constructora Odebrecht y las autoridades peruanas.

La Fiscalía del Perú firmó el acta de entendimiento con Odebrecht. ¿Cuánta importancia tiene este acuerdo?

Veo con buenos ojos este acuerdo. Es necesario para profundizar en la investigación de todos los hechos ilícitos que están pasando en el Perú. Solo los fiscales peruanos pueden evaluar si es necesario o no. En el caso de Brasil, puedo decir con tranquilidad que fue necesario e importante para que profundicemos en las investigaciones. Estoy seguro de que los fiscales peruanos están sintiendo lo mismo al hacer este acuerdo.

¿Por qué es importante interrogar una vez más a Barata?

Barata es una pieza fundamental porque tenía el contacto con las más altas jerarquías de los empresarios y autoridades en el Perú. Los fiscales peruanos me pidieron algunos días para interrogar a Barata. Es una estrategia. Creo que hay nuevas investigaciones o quieren entender mejor qué es lo que pasa.

Vea también Presentan proyecto de ley para que ex presidentes reciban sueldo mínimo como pensión | VIDEO

Podría abrir nuevas líneas de investigación e implicar a nuevos personajes, así como ahondar en los casos de los ex presidentes Toledo, Humala, García...

Toda información que aclare los hechos son importantes para sus autoridades y la sociedad del Perú. Nosotros solo somos el nexo para hacer las gestiones en Brasil. Toda la información que brinde Barata será para la investigación de Perú y va directamente allá. Ellos decidirán qué harán con las pruebas e informaciones. Sobre los ex presidentes no conozco detalles de la investigación.

Uno de los puntos del acuerdo es que Odebrecht podrá seguir operando en el Perú...

En el acuerdo brasileño lo mismo pasó. Odebrecht puede seguir trabajando en Brasil. Lo permitimos porque queremos preservar empleos. Las autoridades de Perú serán los indicados en decir si es bueno o no.

Algunos analistas consideran que no se le puede dar trabajo a una empresa que armó una red de corrupción...

Lo mismo pasaba en Brasil. Al inicio de la investigación, lo mismo pensábamos los fiscales brasileños. Con la última persona que queríamos hacer un acuerdo era con Odebrecht. Al final, concluimos que las informaciones que la empresa tenía eran importantes. Por eso, decidimos hacer el acuerdo. Para los fiscales brasileños no fue confortable hacer esto con una empresa que ha practicado delitos de forma generalizada, pero terminó siendo importante para las investigaciones. Entonces, sopesamos la balanza y nos dimos cuenta de que era lo mejor para los intereses públicos.

Vea también Luis López Vilela es el denunciado por tocamientos indebidos a Paloma Noceda

La Procuraduría fijó la reparación civil en más de S/610 millones que deberá pagar la empresa. ¿Qué opina de la cifra?

Es un monto importante, es una cifra grande, pero no sé los daños que ha causado. ¿Qué pasó en Brasil? Los daños que generó (Odebrecht) fueron de millones de millones de dólares, pero la empresa no tiene capacidades de pago. Entonces, se tiene que ajustar de acuerdo a la capacidad de pago.

Usted estará a cargo del interrogatorio a Barata en Brasil. ¿En qué consistirá el procedimiento?

Será el mismo que ya se empleó anteriormente. Los fiscales le harán las preguntas directamente a Barata y a los demás testigos. Los fiscales serán divididos en diversos horarios.

¿Por qué confiar en Barata? ¿Qué pasa si miente?

Barata no puede mentir como colaborador eficaz. La legislación de Brasil dice que si omite o miente, pierde los derechos como colaborador. La información que revele tiene que ser contrastada.

¿Cuánto tiempo demorará en llegar al Perú la información que brinde Barata a los fiscales peruanos?

Una vez que acaben los testimonios, al día siguiente empezamos a gestionarlos con nuestras autoridades de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía. Luego se encamina rumbo al Perú. Será un procedimiento rápido. A lo mucho, 15 días. En Brasil todo procedimiento es electrónico y la transmisión es rápida.

¿El equipo especial que preside Rafael Vela ya le hizo llegar las preguntas que deberá responder Barata?

Sí, pero el procedimiento es sigiloso. No puedo hablar del contenido, pero ya está todo listo.

¿Qué otros ejecutivos están dispuestos a una colaboración eficaz?

Las personas que trabajaron directamente en Perú son las personas que están buscando un acuerdo con la Fiscalía.

¿Marcelo Odebrecht?

Marcelo Odebrecht no podrá ser procesado en Perú, pero no sé si se está cerrando una colaboración eficaz con él.

¿Barata tampoco podrá ser procesado en el Perú?

En caso de que mienta u omita algún tipo de información a la Fiscalía peruana, sí puede ser procesado.

¿Cuán importante es el trabajo que realiza el Equipo Especial Lava Jato en Perú?

Están haciendo un trabajo serio, competente y dedicado. Es bueno porque están investigando bastante.