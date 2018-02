Orlando Martello: "Jorge Barata no puede mentir ni omitir información" [VIDEO]

A solo seis días del interrogatorio a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, desde Brasil, el fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato , quien dirigirá las diligencias del 27 y 28 ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Pérez, en Sao Paulo, brinda detalles y explica la importancia de la diligencia. Vía telefónica, Perú21 conversó con él. ¿Corroborará Barata lo dicho por Marcelo Odebrecht , ex CEO de la firma del mismo nombre? En breve lo sabremos.

Este 27 y 28 de febrero, usted dirigirá el interrogatorio a Jorge Barata, en Sao Paulo. ¿Qué expectativas tiene?

Por primera vez lo veré este 27 y 28 de febrero. Se trata de un acuerdo de cooperación internacional y estoy cumpliendo con un requerimiento de las autoridades fiscales del Perú. Todo está listo para que se concrete. No hay ningún inconveniente.

Serán fechas importantes para el Perú porque Barata corroborará o desmentirá la declaración que brindó Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre, ante los fiscales peruanos. El ex mandamás de la firma ha sostenido que tiene “la certeza de que apoyamos a todos. Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”.

La declaración de Barata puede confirmar lo dicho por Marcelo Odebrecht ante los fiscales del Perú. Ese es el punto de partida, ahora es necesario que la Fiscalía compruebe lo que los colaboradores están diciendo. Es solo un indicio de la investigación.

¿A qué se refiere?

Evidentemente, las autoridades de Perú tienen que profundizar en las pesquisas para corroborar todo. Es un insumo para la investigación del Perú. Es un punto de partida importante. Cuando ya se sabe de antemano qué es lo que pasó, para las autoridades es más fácil llegar a la verdad.

Carlos Kauffman, abogado brasileño de Barata, ha dicho que su patrocinado hablará de todo, en referencia a los sobornos que habrían recibido algunos ex presidentes del Perú y otros funcionarios de parte de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Será así?

Jorge Barata tiene la obligación de decir la verdad. No puede ni mentir ni omitir información. Tiene que responder todas las preguntas, pero no puedo especificar si hablará de una u otra persona.

¿Qué pasa si durante el interrogatorio miente?

Su acuerdo de colaboración eficaz (ante la Fiscalía de Brasil) puede ser roto.

Jorge Barata. (USI) "La declaración de Barata puede confirmar lo dicho por Marcelo Odebrecht ante los fiscales del Perú", comentó. (USI)

¿Ha tenido usted una comunicación previa con Barata?

No es necesario. El interrogatorio será ese mismo día.

¿La Fiscalía de Brasil tiene más información sobre los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori?

Toda la información que involucraba a los funcionarios y ex funcionarios del Perú ya fue entregada a la Fiscalía (del Perú). La compañía Odebrecht firmó un acuerdo con nosotros para entregar toda la información que tiene sobre ilícitos cometidos en otros países a los fiscales respectivos.

¿Cuál será el procedimiento del interrogatorio?

Los interrogatorios del 27 y 28 de febrero serán grabados. Yo formularé primero las preguntas, luego los fiscales del Perú (Germán Juárez y José Pérez) y, al final, los abogados de las partes interesadas.

Estamos en cuenta regresiva. ¿Ya tiene listas sus preguntas?

Aún no he tenido tiempo de revisarlas. Mis preguntas serán las que me han enviado las autoridades peruanas. También podré formular una que otra pregunta que considere conveniente dentro del contexto del caso para esclarecer el panorama.

¿Cuál será el procedimiento para que la declaración de Barata llegue al Perú?

La declaración de Barata se enviará a través de la cooperación internacional. De Sao Paulo va a Brasilia y de ahí a la autoridad central del Ministerio de Justicia de Brasil. Luego será enviada al Perú.

¿Cuál es el acuerdo entre Brasil y Perú a cambio de que Barata declare ante las autoridades fiscales peruanas?

Antes de que la declaración de Jorge Barata sea enviada al Perú, los fiscales peruanos tienen que firmar un compromiso precisando que él no será procesado en ese país.

¿En cuánto tiempo calcula usted que llegará la declaración al Perú?

Es un tramite rápido. En una semana la declaración de Barata podría estar en Perú. No tiene por qué demorar.

El procurador ad hoc, Jorge Ramírez, pidió S/3 mil millones de reparación civil a Odebrecht por los daños causados al Estado. Este monto generó fastidio en la constructora y en Barata. ¿Qué opina?

No conozco eso al detalle, pero puedo decir que si quieren la colaboración de la empresa y de los empleados, tienen que cumplir los acuerdos y garantizar que no serán procesados en Perú porque de lo contrario no tiene sentido. Hay riesgo.

El fiscal Germán Juárez, que investiga a la ex pareja presidencial Humala-Heredia por lavado de activos, solicitó a las autoridades de Brasil interrogar a Luiz Mameri, ex ejecutivo de Odebrecht. ¿Cuál es el avance?

Por ahora, no hay nada programado. Tengo que hablar con las autoridades peruanas.

La comisión Lava Jato del Congreso quiere enviar un pliego de preguntas a los fiscales que interrogarán a Barata con el fin de que sus preguntas se las puedan formular al ex ejecutivo. ¿Es factible?

Si la Fiscalía decide hacerlas suyas, se podría. Tendrían que ser vinculadas a la investigación. No puedo responder porque no sé el contexto.

Jorge Barata

AUTOFICHA

* “Nací en Brasil. Soy fiscal. Miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Curitiba. Soy investigador experto en delitos tributarios. Dirigiré, ante las autoridades fiscales peruanas, el interrogatorio a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú. La diligencia será el 27 y 28 en Sao Paulo, en Brasil”.

* “Brasil es el país donde la constructora Odebrecht corrompió a más funcionarios. Aquí se han suscitado mayores hechos ilícitos pero no podría compararlo con Perú porque no tengo las cifras exactas. Barata tiene su proceso de colaboración en Salvador de Bahía”.

* “Se tienen que cumplir los acuerdos del sistema de cooperación internacional para que los colaboradores eficaces declaren y brinden información. No pueden ser procesados. Los fiscales peruanos tienen autonomía para realizar sus preguntas. Hay mucho interés de parte de ellos para llegar a la verdad”.