Oracio Pacori: "FP no debe hacer el informe de Chávarry"

Hoy se elige al ponente de las denuncias contra Pedro Chávarry.

Ya habíamos advertido desde octubre que este tema no se ha visto con celeridad, al contrario, con lentitud. Está caminando a paso lento y recién mañana (hoy) se va a designar al delegado.

El presidente de la Subcomisión, César Segura (FP), ha dicho que el problema también ha sido que a veces no hay quórum.

Eso es verdad y por eso hay que exhortar a los demás congresistas para que mañana se vea el tema y se avance de una vez.

¿Quién debe ser el ponente de este caso?

Esta es una denuncia que debió priorizarse, pero ahora que ya se va a designar, me parece que debería ser Juan Sheput (PpK) el encargado de hacer el informe.

¿Es posible eso ya que él hizo el informe anterior?

Si bien es cierto el fue delegado, sus opiniones fueron en base a la defensa que él hizo del informe que elaboró en ese entonces. Además, estas son nuevas denuncias contra el ex fiscal de la Nación y él conoce bien el tema. En todo caso, que caiga el trabajo en manos de cualquier congresista que sea de oposición al fujimorismo.

¿Y si es alguien de Fuerza Popular?

Fuerza Popular no debe hacer el informe sobre el caso Chávarry, sería lamentable que eso suceda por cómo se han mostrado sobre este tema. Creo que alguien como Sheput es la mejor opción.

¿No confía en el fujimorismo para esta labor?

No es un tema de confianza, es porque se quiere que no se blinde a Chávarry y ellos han demostrado tener una actitud de blindaje con este caso. Y eso no lo podemos permitir ahora que tenemos estas denuncias.