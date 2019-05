Oracio Pacori sobre César Hinostroza: "El principal responsable es el Congreso"

El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, defendió el informe que realizó sobre las denuncias constitucionales contra el ex juez supremo César Hinostroza y los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez, Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.

El último lunes la Audiencia Nacional de España accedió al pedido de extradición de César Hinostroza por tres presuntos delitos, pero no por el de organización criminal.

Según el tribunal español, a Hinostroza se le sindica como líder de una organización criminal, pero el Congreso de la República archivó la imputación de pertenencia a esa organización al otros investigados del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

“Primero, hay que deslindar responsabilidad frente a este caso. Sí existen responsables dentro de este proceso. El principal responsable es el Congreso de la República, no se puede otorgar la responsabilidad a un solo congresista. Este informe de acusación constitucional […] no lo apruebo yo, lo aprueba el Congreso”, afirmó en entrevista en Ideeleradio.

En ese sentido, Oracio Pacori recordó que en el informe que elaboró sí se recomendó que tanto Hinostroza como los ex consejeros estén incluidos dentro del presunto delito de organización criminal.

“Eso [que estén incluidos como organización criminal] lo recomendamos en el informe. Esto se aprueba tal como está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el tema es que cuando ese informe llega a la Comisión Permanente, con argumentos y los votos principalmente de Fuerza Popular y el Apra es que se excluye a los miembros del CNM de pertenecer a esta presunta organización criminal”, recordó el congresista.

Sin embargo, Pacori indicó que esto puede subsanarse ya que existen más denuncias en este grupo de trabajo en contra del ex juez supremo, entre ellas la N°247 planteada por el Ministerio Público y que incluye también a los ex miembros del CNM de pertenecer a una presunta organización criminal.

“La denuncia constitucional N°247 está durmiendo el sueño de los justos. Tiene que ver con César Hinostroza y los cuatros ex miembros del CNM, además sobre otros hechos que yo no he investigado, con otros medios probatorios sobre una presunta organización criminal. A esta denuncia no se le ha dado trámite en el Congreso de la República, esto debería agendarse”, dijo.

Por lo que exhortó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), a agendar esta denuncia e iniciar el proceso correspondiente.