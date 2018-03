ACTUALIZACIÓN

​Luego de la presentación de la moción ante la Oficialía Mayor y acompañado de parlamentarios de distintas tiendas, el vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, destacó la “enorme madurez” de las bancadas y aseguró que se seguirá el debido proceso en la tramitación de la vacancia.



“Cuando hay responsabilidad de los congresistas sobre una lectura de lo que está pasando en el país hemos podido ponernos de acuerdo de presentar este cargo. (…) (La moción) es la concurrencia de un esfuerzo colectivo, no tiene paternidad esta presentación, la paternidad la tiene la democracia en el país”, afirmó Villanueva en conferencia de prensa.



NOTA ORIGINAL

Con 29 firmas de parlamentarios de cinco bancadas se presentó esta mañana la segunda moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en menos de tres meses.

Destacó, además, el respaldo de Fuerza Popular a la moción y rechazó las críticas formuladas desde el Ejecutivo. “Son expresiones naturales de una persona que no está teniendo una lectura de lo que está pasando en el país. (Esta vacancia) va a generar la estabilidad que corresponde en un país donde en estos momentos tenemos inestabilidad”, acotó.



Por su parte, Marisa Glave, de Nuevo Perú, afirmó que el Perú está perdiendo mucho con la permanencia del presidente y sostuvo que es él quien ha generado un clima de inestabilidad: “Hay un conjunto de información adicional, no se trata solo de las declaraciones del señor Barata sino de un conjunto de información. No vamos a permitir que una persona que trabaja para empresas privadas siga en el sillón presidencial, la crisis se agudiza día a día por un presidente que solo pretende amarrar aliados con prebendas; eso es algo que no se puede permitir”, añadió la legisladora.

De acuerdo al documento, se plantea declarar la "permanente incapacidad moral" de Pedro Pablo Kuczynski para gobernar y en consecuencia, al amparo del artículo 115º de la Constitución Política se dispone la aplicación del régimen de sucesión.

Entre los argumentos esgrimidos por la oposición, se señala que la vacancia responde a "la falta de veracidad, honestidad y transparencia" del jefe de Estado "quien negó y ocultó mintiendo en forma reiterada y permanente sus relaciones contractuales como persona natural y/o jurídica por asesoría, consultoría o cualquier otra modalidad con empresas brasileñas (...), entre ella Odebrecht".

En la víspera, se recuerda, el presidente Kuczynski aseguró que no renunciaría al cargo y que se mantendría trabajando "hasta el último día de mi mandato".