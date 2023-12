Cuando llegan las fiestas de fin de año chequeo mi celular a cada rato. Tantos años nos han sorprendido en estas fechas con barbaridades que estoy como mis perras con los cohetes, al acecho de qué irán a reventar ahora, desde lo grave hasta lo profundamente descriteriado. La situación de Fujimori dudo que cambie, el gobierno ya aceptó tragarse ese sapo internacional.

Congreso: Me había tranquilizado un poco con el cierre del año legislativo, pero ahora quieren pleno extraordinario para empezar de nuevo con la Junta Nacional de Justicia y formar una comisión para estudiar la reforma integral del sistema de administración de justicia. Qué lindo. El Congreso con más congresistas con carpetas abiertas (82, según RPP) y que ya aprobó prescripciones más aceleradas y redujo plazos para las colaboraciones eficaces es, sin ninguna duda, el mejor espacio para discutir una reforma así. Si el calamar tiene a la pota, debe haber una spondylus de similar envergadura. La reforma del sistema de administración de justicia ha sido estudiada mil veces. Lo que hay es intereses por no reformarla en serio. Pero nada que pueda salir de este Congreso en particular, que apaña todo, puede ser más que una mala broma. Si se llegan a juntar las firmas para el pleno de marras, habrá que estar recontra alertas. Eso sí es categoría rata blanca.

Junta Nacional de Justicia: Hasta que escribí esta columna la JNJ no había iniciado una investigación contra el titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, no parecen particularmente expeditivos. Si los llegaran a remover, los que están en la banca son, según dicen, “más caviares”, cualquiera sea el significado real de ese término, por lo que difícilmente sea ese el motivo real de quienes promueven la estrategia, si califica como ello y sólo como pataleta. Si decidieran tumbarse también a los suplentes, o descalificar a los que tienen más de 75 años, podría ser dejarlos sin quórum. Hay nuevos destapes que todavía tienen que investigarse a fondo.

Categoría vinculada a la anterior.

Corte Suprema: De una manera absolutamente inexplicable y dolorosa, el pleno de la Corte Suprema estableció que los agresores de violación podían reducir su pena si tenían hijos con la víctima. En un país violento con las mujeres, muchas veces niñas y adolescentes, eso es revictimizarlas, uniéndolas a su violador de manera estable. Resulta increíble que esto siquiera haya estado en algún documento y que lo hayan llegado a suscribir los vocales Altabás Kajatt, Álvarez Trujillo, Brousset Salas, Carbajal Chávez, Castañeda Otsu, Cotrina Miñano, Checkley Soria, Guerrero López, Luján Túpez, Neyra Flores, Pacheco Huancas, Peña Farfán, Prado Saldarriaga, San Martín Castro, y Sequeiros Vargas. Más aún después del debate y aprobación en el Congreso de la ley contra el matrimonio infantil. La Corte Suprema ya emitió un comunicado dejando en suspenso estos puntos, pero debe una explicación detallada de cómo así puede haberse planteado una barbaridad de tamaña magnitud. Categoría: rata blanca desactivada, pero hay que saber quién la puso.

Asociación de exfuncionarios de Cancillería: Me cuentan amigos ex funcionarios de Cancillería que la nueva directiva de esta asociación está empeñada en tener un himno propio, que va a sacar a concurso. Si en alguna carrera la discreción y el buen tino son esenciales, es en la diplomacia, que ha tenido la tradición de ser de primer nivel en el Perú, con temas tan relevantes como el cierre de las discusiones pendientes en términos limítrofes con Ecuador y Chile. Si los exfuncionarios quieren cantar un himno en sus celebraciones, no debería ser otro que el nacional. Y deberían priorizar acciones más relevantes en una cancillería que no fue capaz de hacer desistir a la presidenta de su obsesión de tener audiencia con el Papa, que ere meme y sticker avisado de todas maneras. No quiero ni pensar qué haría @titosilvamusic con un himno así, probablemente con fondo de Pásame la botella o algo peor. En fin, ojalá entiendan que menos es más. Categoría: cohetón de origen desconocido, mejor apagarlo cuanto antes.

