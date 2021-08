La última encuesta de Datum muestra que solo 5% considera prioritaria la Asamblea Constituyente. Varios indicadores son problemáticos para el gobierno y el país sigue dividido: 41% desaprueba al presidente Castillo y 39% lo aprueba, con un alto 20% que no sabe qué decir. La percepción de autoridad del presidente está mellada: 48% considera que Cerrón manda frente a 42% que el presidente Castillo. Las propuestas evaluadas (declaratoria de emergencia de la educación, unificación del sistema de salud, ingreso libre a universidades) tienen apoyo mayoritario, salvo dar dinero adicional a municipalidades y gobiernos regionales: 58% está en contra versus 32% a favor.

Un claro 76% considera que el premier Bellido no debe ocupar el cargo por la investigación sobre apología del terrorismo; 57% considera que el gabinete no será capaz de liderar los distintos ministerios; y 55% que considera que el presidente Castillo prioriza las ideas de Perú Libre sobre el bienestar y la unión del país. Un 62% considera que el gobierno no está siendo transparente. Como resultado, un 51% quisiera que el Congreso no dé la investidura al gabinete Bellido (42% que sí).

La opinión pública está partida aproximadamente en tercios sobre si este Congreso será mejor, igual o peor que el anterior, pero un 55% considera que la Mesa Directiva vigilará el respeto a la Constitución y 77% dice estar dispuesto a defender la democracia saliendo a las calles. Las ideas de disolución y vacancia están rondando tanto que hasta la vicepresidenta justifica su pedido de no renunciar al Reniec (parte del sistema electoral) porque “en cualquier momento podría dejar el cargo por la convulsión del país”.

Basadre nos resumió como problema y posibilidad, y Sánchez como país adolescente. Desde el sentido común, uno creería que estamos frente a la adolescencia más necia que solo se dedica a magnificar problemas y minimizar toda posibilidad. Pero con los lentes de la ideología marxista y la táctica de agudizar contradicciones, la argumentación es clara y explícita en un tuit de Cerrón: colisión del mundo criollo y andino, para que cada uno exprese su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico. La palabra colisión no es gratuita; lo que se busca es el choque y sus consecuencias, no el entendimiento. El objetivo mayor es la Asamblea Constituyente y la narrativa a usar está clara. Ya lo dijo Cerrón hace apenas 10 meses con Bellido al lado: “En la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder”. Para eso han servido las Asambleas Constituyentes en América Latina: concentrar poder y reelecciones, incluso cuando se incluyeron artículos que prometían lo contrario, como con Evo Morales.

Una eventual vacancia puede no preocuparle a Cerrón, al margen de lo que implique para Castillo y su bancada. Se ha documentado que en campaña Castillo y Cerrón dijeron lo mismo, solo que Castillo también corrigió sus propias declaraciones, así como otros voceros que buscaron moderación, en distintos momentos. A estas alturas, las palabras no convencen. Sin actos sensatos urgentes que demuestren que la voluntad de entendimiento es real, el rumbo de colisión, con todo el daño que implica, empezará su curso y será muy difícil de detener. Desde una óptica marxista leninista, mientras más divididos, mejor.