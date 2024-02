César Romero, redactor judicial de La República, hoy es defensor de Gorriti. Pero en mayo de 2019 lanzó tuits durísimos contra este (ver https://www.idl-reporteros.pe/de-criterios-y-cretinos/), que con precisión anticiparon lo que ha revelado Villanueva sobre Gorriti. Resalto en negritas lo más impactante:

1) En la lucha contra la corrupción no sirven los héroes, ni los creadores de héroes. Nos hacen creer que su trabajo es suficiente y el único posible. La corrupción solo cambia de nombres, se enmascara, mientras nos distraemos con los héroes. 2) Como periodista, seguí procesos contra la red Fujimori-Montesinos. Hoy, con muchas dificultades, sigo el caso #LavaJato. El error de fondo se repite. Se crean superhéroes, pero ni un solo líder. Ni un solo cambio real se percibe. Solo una ONG monetiza la lucha anticorrupción.

3) Políticos que ante la falta de partidos políticos operan desde los medios de comunicación. Periodistas que ante la ausencia de políticos, actúan e influyen políticamente. Difícil diferenciar. Difícil competir. Se confunde todo. 4) Lo dicho, dicho está. Las palabras son fuertes. A mí me confunde que personas con las que compartí luchas e ideas, hoy promuevan, apoyen, respalden, celebren y premien el veto a sus competidores. Son negocios, supongo. Soy periodista y eso no es prensa libre, ni heroísmo.

5) La información convertida en una simple moneda. Han superado a Vladimiro Montesinos. Provecho, amigos, pero no cuenten conmigo. Eso me asusta y me asquea. Tengo que decirles no. Así no. Con todo el riesgo y perjuicio que eso supone. Lejos, pero libre.

Gorriti le contestó, fiel a su estilo. Le llamó “Cacatrusta”, “periodista mediocre” y “cretino” (léanlo en ese link), además de obsequiarle este párrafo nuclear: Podemos hablar, con mucho gusto, sobre Montesinos y sobre quiénes lo visitaron en el SIN. Podemos. Podemos hablar también sobre mermeladas en la cobertura del PJ. Podemos. Lo que no tenemos en dinero, lo tenemos, por fortuna, en información.