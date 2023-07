Tanta histeria que uno aprecia desde la izquierda marxista, la caviarada y sus “tontos útiles” con respecto a esta semana nos indica que saben que estarán derrotados por la vía callejera en la capital si su famosa ‘Toma de Lima’ no funciona. Ya no van a volver a tener músculo para estas algaradas en la crucial Lima, al menos por un muy buen tiempo. En ese Far West en que se ha vuelto el sur peruano seguramente podrán seguir haciendo revueltas, aunque la caída del turismo y de los negocios citadinos en general han golpeado mucho los bolsillos en Cusco, Puno, Arequipa y Ayacucho, mientras que sus campos están siendo ya afectados por El Niño. Julio (y agosto en menor medida) es un mes clave para el turismo en el sur y serían bastante estúpidos de terminar de ahuyentarlo con un 19 de julio violento, aunque son capaces... Por eso, la izquierda estará dispuesta a todo ese día, buscando “mártires” al mismo tiempo que será violenta y que provocará a la Policía. Necesitan algún herido o muerto y “la fotito” para que los corresponsales rojimios de prensa extranjera en Perú (Simeon Tegel, Paola Ugaz, Renzo Gómez, Mitra Taj, Daniel Collyns, etc.) envíen sus despachos propagandísticos, Mohme tenga su portada, Clara Elvira invente alguna historia y el IDL arme su berrinche en la CIDH y sus juicios en el Poder Judicial (porque precisamente viven de eso).

Lo que sí quiero ver es a los siguientes personajes, tan locuaces, irresponsables e incendiarios en redes y medios, al frente mismo de la marcha, en primera línea y jugándose el pellejo, no desde sus casas o poniéndose en la parte de atrás de la marcha: Rosa María Palacios, Pedro Salinas, Eduardo Adrianzén, Sinesio López, Jorge Bruce, Juan Manuel Robles y Carlos León Moya. Van a ver que ninguno de estos palomillas de ventana va a estar en la vanguardia ese día, encarando directamente a la Policía. Burguesitos caviares y socialconfusos que juegan a revolucionarios de café y de conciencia de la nación, pongan el pecho este 19 de julio.