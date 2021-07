Según un análisis de JP Morgan (publicado ayer por Gestión), el dólar en estos momentos debería costar S/3.65 (porque nos están entrando divisas a chorros por el cobre) y no estar rozando los S/4 de no haber sido poco más del 50% de los peruanos tan estultos de elegir a un iletrado comunista. Esa gracia de los ‘genios’ que votaron por el lapicito ha significado una devaluación de casi el 10% en lo que va del año y que el BCR haya quemado más de US$10 mil millones. Es más, desde el JP Morgan nos advierten que el dólar podría llegar a S/6.50 si un gobierno rojo se radicaliza. Lo más irónico de todo esto es que los rojos están colaborando a que nuestros ahorros y transacciones se dolaricen nuevamente. Es que ni me quiero imaginar lo que va a suceder en el MEF si los rojos toman ese ministerio: van a desarmar toda su estructura de funcionarios –esos mismos que nos han dado 30 años de estabilidad económica– por “neoliberales” para meter a su gente. Ese ‘moderado’ Pedro Francke ha sido filmado cantando el himno comunista “La Internacional”, así que esos ilusos que creen sus actuales cantos de sirena van a terminar estrellándose en las rocas. Pudiendo haber tenido a Carranza de ministro de Economía vamos a tener a Francke… Para cojudos no nos gana nadie.

-Si así han robado estos del lapicito en Junín con esa mafia de brevetes, ni me quiero imaginar el saqueo que se nos viene de los camaradas de Perú Libre, hasta en el nivel más bajo, cuando asuma Castillo. Acuérdense que “chancho flaco come más que chancho gordo”.

¿Qué dirán los rojos del supuestamente maravilloso sistema de salud de Cuba ahora que, lamentablemente, el COVID-19 está haciendo tremendos estragos allá? El sistema de salud público peruano es una desgracia, pero Vizcarra incrementó más la mortalidad por las tonteras de Zamora (lo que es escondido por los rojos).

