Uno de los artífices de la campaña presidencial de Pedro Castillo todavía tiene mucho por explicar. El fundador y dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, tuvo trabajando durante su gestión a Alex Pimentel Vidal, uno de los operadores de los hermanos Quispe Palomino, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En 2012, Pimentel facturó al gobierno Regional de Junín –liderado por Cerrón– S/13,500, según ha quedado registrado en el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2018, la Dircote logró capturarlo en Huánuco por realizar trabajo de prensa y propaganda de los hermanos Quispe Palomino. Pimentel fue intervenido por la Policía y se le requisó videos, fotos y documentación del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que está asentado en el Vraem.

Sin embargo, un juez descartó imponerle prisión preventiva y ordenó solo comparecencia, impidiéndole salir del país. No pasó mucho tiempo para que se haga humo y desparezca hasta hoy; abandonó, además, otro proceso en su contra por abuso sexual contra una menor de 11 años por el cual tiene una orden de captura vigente.

MATERIAL DEL TERROR

En un video al que accedió Perú21 se observa a Alex Pimentel en la selva del Vizcatán junto a otros seis sujetos, entre ellos –y quien lidera el grupo– Eddy Villarroel alias ‘Sacha’, quien actualmente es procesado por apología al terrorismo. ‘Sacha’ y Pimentel se reunieron con Víctor Quispe Palomino alias ‘José’, cabecilla de Sendero Luminoso en el Vraem.

También se observa a Pimentel manipulando un fusil de guerra.

ACERCAMIENTO. Pimentel en su incursión en el VRAEM. (Foto: Perú21)

“Nos hemos atrevido a venir a estas alturas del Vizcatán de nuestros hermanos y compañeros del Partido Militarizado Comunista del Perú y estamos nosotros realizando los trabajos de campo. Desde este hermoso valle, mandamos un saludo a nuestro hermano país de Venezuela, que está resistiendo la opresión del imperalismo yanke”, dice ‘Sacha’en el video. Los terroristas del Vraem cuentan con un plan de “conquista del poder en todo el país”, que pasa por “fortalecer y consolidar al ejército popular revolucionario”.

‘Sacha’ fue detenido en diciembre del 2019 por la Dircote por sus nexos con los Quispe Palomino, por lo que fue recluido en un penal y actualmente afronta un proceso. Es dirigente del movimiento de reservistas ASPRET-ERAT.

La relación de Alex Pimentel con Cerrón fue evidente. El dueño de Perú Libre lo defendió públicamente, pese a que ya se conocían sus vínculos con Sendero Luminoso. “Obviamente no lo he conocido en las nuevas facetas del cual se acusa. Sin embargo, considero todavía que Alex Pimentel es inocente y no creo que tenga los temas de terrorismo, o un activista de eso, en absoluto. Mantengo mis dudas. Pero definitivamente eso dirán las investigaciones”, dijo Cerrón.

“Para mí debe ser quizá un tema que la Policía tiene indicios, quiere hacer una profilaxis política, eso lo demostrarán finalmente las investigaciones. No nosotros”, agregó como si fuera el abogado del hoy prófugo.

Alex Pimentel era el encargado de implementar la nueva estrategia del MPCP: usar los medios digitales para hacer eco del discurso de esos dirigentes terroristas, como el último en donde se escucha la voz de la camarada ‘Vilma’.

En su momento, el propio terrorista Víctor Quispe Palomino agradeció y reconoció la visita del grupo liderado por Eddy Villarroel al Vraem.

“Por su atrevimiento y valentía de venir a saber la verdad acerca de la justa y sagrada guerra popular democrática del Perú”, refirió el sanguinario ‘José’.

TENGA EN CUENTA

En marzo pasado, las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte del otro cabecilla Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, quien había quedado herido en un enfrentamiento meses atrás.

Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, todavía figura en la lista de fugitivos elaborada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

