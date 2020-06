La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó hoy la lista de los nueve profesionales que aspiran a ser jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Y uno de ellos es Roque Augusto Bravo Basaldúa.

Bravo es abogado y fue asesor de la Comisión Lava Jato del Congreso que encabezó Rosa Bartra, entre 2017 y 2019. Bartra era legisladora de Fuerza Popular y fue cuestionada por excluir de responsabilidad penal al fallecido expresidente Alan García.

De acuerdo a los registros del Parlamento, Bravo Roque ganaba un sueldo de S/14,237 como asesor. Ahora tiene opciones de ocupar el máximo puesto del órgano encargado de organizar las elecciones generales.

El último funcionario en ocupar ese cargo fue Adolfo Castillo, quien renunció a sus funciones tras estar implicado en un presunto favorecimiento en la inscripción del partido Podemos Perú de José Luna Gálvez.





“No tengo afinidad ideológica”

Perú21 se contactó con Roque Bravo para conocer si mantiene alguna relación con Bartra o el fujimorismo. “No tengo ninguna afinidad ideológica”, respondió al respecto.

Bravo indicó que conoció a la exlegisladora cuando fue candidata al gobierno regional de Áncash, en el proceso electoral de 2014. Aquella vez la exparlamentaria quedó fuera de carrera porque el partido por el que postulaba (Río Santa Caudaloso) no había realizado elecciones internas, según la resolución del Jurado Electoral Especial de Huaraz.

“Lo que pasó ahí es que demoraron mucho su inscripción y eso le pasó factura en su candidatura, pero en ese contexto nos conocimos; después me invitó a trabajar con ella cuando era vicepresidenta del Congreso”, manifestó.

El exfuncionario público aseguró que ese pasado no lo deslegitima para ser jefe de la ONPE.

“He sido juez durante seis años y medio y luego estuve como secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, después me dediqué a asesor a varias organizaciones políticas, al Frente Amplio, al Partido Morado, a algunos candidatos de PPK (Peruanos por el Kambio); son lugares donde he ido a trabajar, no creo que esto influirá si logro acceder al cargo al que estoy postulando”, argumentó.

