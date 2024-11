ONG que impulsó a Pepe Julio Gutiérrez vuelve a la carga contra la minería formal

Ahí van otra vez. Son los mismos y los de siempre. Los que asegurando defender los derechos de las comunidades se oponen abiertamente a la actividad minera formal e insisten en enfrentar a la población con las grandes empresas extractivas.

Una nueva campaña alarmista —de las tantas en la que se insiste con la narrativa de que no es posible la convivencia entre el agro y la minería— echa fuego sobre las comunidades alertando, con información inexacta, de ‘perjuicios’ que traería el proyecto Tía María —que desarrolla Southern Perú Cooper Corporation— al Valle del Tambo.

Una maniobra más contra la minería moderna y que tiene detrás a la Red Muqui, un conglomerado de ONG que siempre mostró su rechazo a que Southern y otras grandes corporaciones mineras operen en el país y que, incluso, no ha dudado en aliarse con dirigentes antimineros de mala reputación para apoyar protestas en las que la violencia estuvo siempre presente.

Dos figuras de la gestión de Pedro Castillo: Mirtha Vásquez (expremier) y Pedro Francke (exministro de Economía), así como José de Echave, que fuera viceministro de Ambiente en épocas de Ollanta Humala, sobresalen en este organismo.

Ahora, con un spot tremendista y apocalíptico, Red Muqui busca introducir entre la población que el avance del proyecto cuprífero pondrá en peligro la producción de ajo y cebolla en el Valle del Tambo, hasta advierte que estos en un futuro no muy lejano desaparecerían de los mercados. En el comercial también ‘predicen’ que se acabarán los limones y los mangos en los centros de abastos si no se impide que la minería ingrese al Valle de San Lorenzo, en Piura.

“¿Te imaginas ir al mercado y no encontrar limones para tu cebiche ni ajo para el almuerzo?, pues este no es un futuro lejano, si dejamos que la minería avance...” comienza así el pesimista anuncio de un organismo que bajo el manto del desarrollo sostenible ha mostrado su rechazo a los más importantes proyectos mineros.

Sus redes sociales, además, han servido para promocionar y avalar cuanta protesta contra las empresas extractivas se realiza en el país, en especial si es en rechazo de Tía María, proyecto del que sigue pronunciándose contra su viabilidad.

Hace unos días Red Muqui informó de una movilización en Tambogrande, en Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo, que acaba de ser declarado de interés por el Ejecutivo y que ellos también rechazan.

MALAS JUNTAS

En 2015, esta ONG apoyó al antiminero Pepe Julio Gutiérrez en las violentas protestas contra Tía María, tal como concluyó el Primer Juzgado Penal Colegiado Supranacional Permanente de Arequipa en su sentencia contra el dirigente, al que condenó a 16 años de prisión por extorsión, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios.

La difusión de unos audios dejó escuchar a Gutiérrez, uno de los impulsores de las protestas en la provincia de Islay, extorsionando y exigiendo “las lentejas al contado” (dinero) a la empresa Southern Perú a cambio de detener las manifestaciones violentas.

En el escrito condenatorio, Red Muqui es señalada como uno de los “organismos no gubernamentales que venían brindando apoyo a esta protesta”.

“Red Muqui es un proyecto informativo de diversas ONG en que varias de ellas son abiertamente opositoras a la minería moderna. No pueden vivir sin el dinero de la cooperación internacional y por ello se dedican a hacer campañas antimineras”, señala Iván Arenas, especialista en temas mineros.

El experto, además, ha descalificado el spot emitido por esta ONG contra Tía María.

“Esa campaña no dice la verdad. No hay ningún peligro. Lo que se informa en ese spot es falso. Tan falso es que las mismas familias del valle están a favor y no han salido a protestar”, dijo Arenas a Perú21.

Para el también analista político, si hoy el proyecto cuprífero tiene legitimidad social es justamente porque ha desarrollado una alianza con el agro local.

“Esta campaña de los limones en Piura solo ha beneficiado a un grupo de ilegales que ahora hacen minería en una zona donde debería hacerse minería moderna que colabore con la agricultura”, explicó el especialista.

A inicios de julio último, Southern Cooper Corporation anunció el reinicio de las actividades para desarrollar este proyecto minero, ubicado en la provincia de Islay.

