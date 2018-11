Omar Quezada: "Han querido humillar a la figura de Alan García"

El ex secretario general del Partido Aprista Omar Quezada aseveró esta noche que el Ministerio Público ha querido "humillar la figura de Alan García ".

Precisó que ante la información de una posible detención en contra del ex mandatario, la dirigencia del partido acordó que García Pérez solicite asilo político ante Uruguay.

"Solamente para confirmar ante la opinión pública que fue la dirección nacional política del partido la que acordó, el día de ayer, que el ex presidente Alan García pueda solicitar asilo político ante la República Oriental del Uruguay", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Hemos conocido de muy buena fuente que se estaba urdiendo una detención contra el presidente García sin tener ningún elemento. Lo que han querido hacer ante el país ha sido humillar a la figura de Alan García, y hasta este momento no hay un hecho contrario", señaló.

El también ex presidente del Gobierno Regional de Ayacucho aseveró que García Pérez siempre ha tenido la disposición de acudir a la fiscalía al igual que el partido; no obstante, indicó que el Apra "no iba a permitir" una detención de su lider.

Vea también Martín Vizcarra conversó con el presidente de Uruguay esta tarde

"Somos un partido que como institución está investigada por lavado de activos y como organización criminal, y hay un fiscal que incluso ha tenido la desfachatez de calificar a mi partido de organización criminal. Ahora, sin investigar querían detenerlo [a Alan] y eso el partido no lo iba a permitir", manifestó.

Quezada detalló que mañana la dirección política de su partido brindará una conferencia de prensa en el Congreso para explicar las razones que motivaron al ex mandatario a pedir asilo político a Uruguay ayer por la noche.